Συντριβή αεροσκάφους στην Ινδία: Στους 290 ανέβηκε ο απολογισμός των νεκρών - Μόλις ένας επιζώντας

Στους 290 ανέρχονται μέχρι στιγμής οι νεκροί από την συντριβή αεροσκάφους της Air India στην Ινδία.

Ο αριθμός των νεκρών σύμφωνα με το Reutersπου επικαλείται έναν αξιωματικό της Αστυνομίας, περιλαμβάνει τους επιβάτες του μοιραίου αεροσκάφους, αλλά και τους ανθρώπους στο έδαφος που έχασαν τη ζωή τους κατά την πτώση του.

Νωρίτερα, ο επικεφαλής της τοπικής Αστυνομίας δήλωσε ότι έχουν ανασυρθεί πτώματα από το σημείο, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που βρίσκονταν στο αεροπλάνο και στο έδαφος τη στιγμή της πρόσκρουσης.

Μόνο ένας επιζών

Στην πτήση επέβαιναν 242 άτομα, από τα οποία διασώθηκε σαν από θάυμα μόνο ένας.

Πρόκειται για τον βρετανό υπήκοο Βισβάς Κουμάρ Ραμέςμ ο οποίος μιλώντας στην εφημερίδα Hindustan Times, είπε ότι άκουσε έναν «δυνατό θόρυβο» περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά την απογείωση, πριν το αεροπλάνο πέσει.

«Όλα συνέβησαν πολύ γρήγορα», πρόσθεσε λέγοντας ότι υπέστη «τραυματισμούς από την πρόσκρουση» στο στήθος, τα μάτια και τα πόδια.

This is the only survive person from today air India flight to London. It Boeing 787 Dreamliner crashed after 30 seconds after take off🤔 pic.twitter.com/JKr5rJ6AMH — MAK (@MAKReading) June 12, 2025

«Όταν σηκώθηκα, υπήρχαν πτώματα παντού γύρω μου. Φοβήθηκα. Σηκώθηκα και έτρεξα. Υπήρχαν κομμάτια του αεροπλάνου παντού γύρω μου. Κάποιος με άρπαξε, με έβαλε σε ένα ασθενοφόρο και με μετέφερε στο νοσοκομείο».

Πώς κατάφερε να σωθεί

Βίντεο που μοιράστηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχνε έναν άνδρα που φαίνεται να είναι ο Ramesh να απομακρύνεται κουτσαίνοντας από τον τόπο της συντριβής και να οδηγείται προς τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Miraculous escape



One survivor has emerged from the wreckage of Air India flight AI-171



Vishwash Kumar Ramesh, a British national who was in India to visit family has managed to survive.. #planecrash #AI171 #AirIndiaPlaneCrash

#Ahmedabad #Iran #AhmedabadPlaneCrash pic.twitter.com/rjuPmoLFXN — Aditya Sharma (@adisonu31may) June 12, 2025

Είπε στα ινδικά μέσα ενημέρωσης ότι ζούσε στο Λονδίνο για 20 χρόνια. Είπε ότι ο αδελφός του Ajay καθόταν σε διαφορετική σειρά στο αεροπλάνο.

Το χρονικό της συντριβής

Το αεροπλάνο, που απογειώθηκε από το αεροδρόμιο της πόλης Αχμενταμπάντ, είχε φτάσει περίπου στα 825 πόδια όταν άρχισε ξαφνικά να χάνει ύψος.

Πριν την συντριβή, ο πιλότος είχε εκπέμψει σήμα κινδύνου προς τον πύργο εναέριας κυκλοφορίας.

Το αεροσκάφος συνετρίβη έξω από την περίμετρο του αερολιμένα σε κατοικημένη περιοχή.

Εικόνες από το σημείο έδειχναν συντρίμμια του αεροσκάφους να βρίσκονται στην ταράτσα ενός κτηρίου.

Βίντεο - ντοκουμέντο που αναρτήθηκε σε κοινωνικά δίκτυα δείχνει το αεροσκάφος να χάνει ύψος και στη συνέχεια να συντρίβεται σε κατοικημένη περιοχή. Μερικά δευτερόλεπτα αργότερα, ο φακός καταγράφει μια πύρινη μπάλα να υψώνεται πάνω από το σημείο.

WATCH: Air India plane carrying 242 people crashes in Ahmedabad while taking off for flight to London pic.twitter.com/KyLVZaV6i7 — BNO News (@BNONews) June 12, 2025

Ένα ακόμα βίντεο που έχει τραβηχτεί από κάμερα του αεροδρομίου δείχνει το αεροσκάφος με τους 242 επιβαίνοντες να φτάνει σε ύψος περίπου 190 μέτρων πριν αρχίσει, σταδιακά, να κατευθύνεται προς το έδαφος.

NEW footage shows the crash of Air India Flight 171. pic.twitter.com/BGQSnOEdYh — Clash Report (@clashreport) June 12, 2025

Πηγή: cnn.gr