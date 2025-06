Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ - Νέοι βομβαρδισμοί στην Τεχεράνη

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών από τα ιρανικά πλήγματα στο Ισραήλ την ώρα που το Τελ Αβίβ συνεχίζει να πλήττει στόχους στην Τεχεράνη. Οι δύο αντίπαλοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις, ανεβάζοντας στα ύψη το θερμόμετρο στην περιοχή, εγείροντας εύλογη ανησυχία για γενικευμένη ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή.

Στους 13 ανέρχονται νεκροί σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε στη δημσιότητα το ισραηλινό πρωθυπουργικό γραφείο. Αναμέσά τους και τρία παιδιά. Από τους εκατοντάδες τραυματίες εννιά είναι σε σοβαρή κατάσταση, 30 με τραύματα χωρίς να κινδυνεύει η ζωή τους και 341 που έχουν τραυματιστεί ελαφρά.

Βίντεο ντοκουμέντο δείχνει κτήριο στην περιοχή Μπατ Γιαμ το οποίο χτυπήθηκε από τους Ιρανούς, και στο οποίο υπήρχαν θύματα και εγκλωβισμένοι.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό το Ιράν εκτόξευσε περίπου 80 βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του Ισραήλ.

Το Ιράν, ανέφερε ότι στις επιθέσεις που εξεπέλυσε εναντίον του Ισραήλ, στοχοποίησε εγκαταστάσεις ανεφοδιασμού των μαχητικών της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας.

