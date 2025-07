Σπάνιες Γαίες: Ραδιενεργά απόβλητα και σημαδεμένο έδαφος στο Bayan Obo της Εσωτερικής Μογγολίας

Όταν στέκεσαι στο χείλος του Bayan Obo, το μόνο που αντικρίζεις είναι μια απέραντη έκταση σημαδεμένης γκρίζας γης, σκαμμένης μέσα στις απέραντες στέπες της Εσωτερικής Μογγολίας, στη βόρεια Κίνα. Σύννεφα σκοτεινής σκόνης υψώνονται από κρατήρες, εκεί όπου ο φλοιός της γης έχει ξηλωθεί εδώ και δεκαετίες, αναζητώντας έναν σύγχρονο θησαυρό.

Ίσως να μην έχετε ακούσει ποτέ γι' αυτή την πόλη, αλλά η ζωή όπως την ξέρουμε θα μπορούσε να σταματήσει απότομα, χωρίς το Bayan Obo. Η πόλη παίρνει το όνομά της από την περιφέρεια στην οποία βρίσκεται, που φιλοξενεί το ήμισυ των παγκόσμιων αποθεμάτων μιας ομάδας μετάλλων, που είναι γνωστά ως σπάνιες γαίες. Αποτελούν βασικά συστατικά σε σχεδόν οτιδήποτε χρησιμοποιούμε: smartphones, ηχεία bluetooth, υπολογιστές, οθόνες τηλεοράσεων, ακόμη και ηλεκτρικά οχήματα.

Κι ένας τόπος, περισσότερο από κάθε άλλον, έχει κάνει άλματα στην εξόρυξη και την επεξεργασία τους: η Κίνα. Αυτή η κυριαρχία δίνει στο Πεκίνο τεράστια δύναμη, οικονομική και πολιτική, όταν για παράδειγμα διαπραγματεύεται με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τους δασμούς. Αλλά η Κίνα το έχει πληρώσει ακριβά αυτό.

Το BBC επιχείρησε ένα οδοιπορικό στα δύο κύρια κέντρα εξόρυξης σπάνιων γαιών της Κίνας: στο Bayan Obo, στον Βορρά, και στο Ganzhou, στην επαρχία Jiangxi, στον Νότο. Εκεί, βρήκε τεχνητές λίμνες γεμάτες ραδιενεργή λάσπη και μίλησε με κατοίκους, που κατήγγειλαν μολυσμένα νερά και εδάφη, τα οποία στο παρελθόν έχουν συνδεθεί με υποθέσεις καρκίνου και γενετικών ανωμαλιών.

Οι Αρχές καταβάλλουν προσπάθειες να καθαρίσουν αυτούς τους χώρους εξόρυξης, όπως είπαν επιστήμονες στο BBC. Ωστόσο, οι εξορυκτικές δραστηριότητες στη βόρεια Κίνα συνεχίζουν να επεκτείνονται. Μηχανήματα αναζητούν ασταμάτητα σπάνιες γαίες, όπως το νεοδύμιο και το δυσπρόσιο, που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ισχυρών μαγνητών, απαραίτητων σε ποικιλία σύγχρονων τεχνολογιών: από ηλεκτρικά οχήματα έως σκληρούς δίσκους υπολογιστών.

Για να βρεθούν αυτά τα σπάνια μέταλλα, τα μηχανήματα ξεγυμνώνουν στρώμα-στρώμα το επιφανειακό έδαφος, σηκώνοντας βλαβερή σκόνη, μέρος της οποίας περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις βαρέων μετάλλων και ραδιενεργών υλικών.

Δορυφορικές εικόνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν πώς το ορυχείο Bayan Obo έχει εξαπλωθεί. Το ορυχείο βρίσκεται μέσα στην απέραντη, άνυδρη γη της Εσωτερικής Μογγολίας, εννιά ώρες οδικώς από την πρωτεύουσα, Πεκίνο. Ήδη από το 1999, τα ανοιχτά ορυχεία είχαν παράγει τεράστιους σωρούς αποβλήτων («tailings»). Μέχρι το 2013, νέα ανοιχτά ορυχεία είχαν ανοίξει προς τα δυτικά. Η επέκταση συνεχίζεται, μαζί με τεράστιες λίμνες αποβλήτων. Μέσα σε 25 χρόνια, η περιοχή εξόρυξης έχει διπλασιαστεί σε μέγεθος -κι όσο επεκτείνεται το εξορυχθέν έδαφος, επεκτείνονται και οι λίμνες αποβλήτων.

