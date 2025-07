BBC: Γιατί οι αναταράξεις στα αεροπλάνα γίνονται όλο και πιο συχνές και πιο έντονες

Οι αναταράξεις στις αεροπορικές πτήσεις δεν είναι κάτι καινούργιο – όμως γίνονται όλο και πιο συχνές, έντονες και απρόβλεπτες.

Σύμφωνα με το BBC, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τα ατμοσφαιρικά ρεύματα και ενισχύει φαινόμενα όπως οι καταιγίδες και τα ρεύματα καθαρού αέρα, οι πιλότοι καλούνται να αντιμετωπίσουν μια νέα πραγματικότητα. Οι επιβάτες, από την άλλη, έρχονται αντιμέτωποι με αναταράξεις ικανές να προκαλέσουν αναστάτωση και τραυματισμούς.

Μια τέτοια αναταραχή, έζησε και ο Andrew Davies το 2024 κατά τη διάρκεια πτήσης του προς τη Νέα Ζηλανδία. Το ταξίδι του, που ξεκίνησε ομαλά, μετατράπηκε ξαφνικά σε εφιάλτη, με καφέδες να εκτοξεύονται και επιβάτες να τραυματίζονται: «Μόνο με τρενάκι τρόμου μπορώ να το συγκρίνω», θυμάται. «Ο καφές χύθηκε πάνω μου, επικρατούσε χάος στην καμπίνα με ανθρώπους και αντικείμενα παντού. Κάποιοι έκλαιγαν. Όλοι είχαμε σοκαριστεί».

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τις αναταράξεις

Ωστόσο, καθώς η κλιματική αλλαγή μεταβάλλει τις ατμοσφαιρικές συνθήκες, οι ειδικοί προειδοποιούν ότι οι αεροπορικές μετακινήσεις ενδέχεται να γίνουν πιο ταραχώδεις: οι αλλαγές της θερμοκρασίας και τα μεταβαλλόμενα μοτίβα των ανέμων στην ανώτερη ατμόσφαιρα αναμένεται να αυξήσουν τη συχνότητα και την ένταση των σοβαρών αναταράξεων.

Οι εκτιμήσεις δείχνουν ότι κάθε χρόνο συμβαίνουν περίπου 5.000 περιστατικά σοβαρών ή πολύ σοβαρών αναταράξεων, από ένα σύνολο περισσότερων από 35 εκατομμυρίων πτήσεων που πραγματοποιούνται σήμερα σε όλο τον κόσμο.

#ClimateChange shifts temp changes & wind patterns & is increasing frequency & intensity of severe turbulence. It’s a major factor in driving up convective & clear-air turbulence. Over past 40y satellite observations show a 55% increase in severe turbulence over North Atlantic. pic.twitter.com/i6yR7eQRr8