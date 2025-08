Πολυτελή υπόγεια καταφύγια: Η νέα τάση των υπερπλουσίων

Στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει κάνει την εμφάνιση της μια νέα τάση μεταξύ των υπερπλουσίων ανθρώπων: η κατασκευή πολυτελών υπόγειων καταφυγίων.

Πολυτελείς χώροι

Σε χώρους που μοιάζουν περισσότερο σε resort, παρά σε καταφύγιο, οι High Net Worth Individuals (HNWI) επενδύουν εκατομμύρια δολάρια, προκειμένου να έχουν όλες τις ανέσεις: γήπεδα γκολφ, κάβες, αίθουσες τέχνης και προηγμένα συστήματα ασφάλειας, καθώς και panic room.

Οι συνωμοσιολόγοι και οι απομονωμένοι survivalists δίνουν πλέον τη θέση τους στους επιχειρηματίες και τους tech-moguls, οι οποίοι προσπαθούν να προστατευθούν από τυχόν καταστροφές. «Δεν μιλάμε για φοβισμένους. Μιλάμε για ανθρώπους με πρόσβαση σε πληροφορία και πρόβλεψη — που απλώς σχεδιάζουν για κάθε ενδεχόμενο», εξηγεί ο Chad Carroll (Compass Group).

The Rich Are Preparing to Watch the Apocalypse from Their Luxury Bunkers



An elite bunker for the world’s wealthiest is being constructed in Virginia, USA, according to the Daily Mail.



With a capacity of 625 people, built by SAFE company, it offers ultra-luxury amenities like… pic.twitter.com/8XkC5NjLpG