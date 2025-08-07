Το παίρνει πάνω του ο Τραμπ για Ουκρανία: Θέλει να συναντηθεί μόνος του με Πούτιν και Ζελένσκι την επόμενη εβδομάδα - Ενημέρωσε τους Ευρωπαίους

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτίθεται να συναντηθεί ακόμη και την επόμενη εβδομάδα με τον πρόεδρο της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν, αναφέρουν σήμερα οι New York Times που επικαλούνται δύο πηγές που γνωρίζουν το ζήτημα.

Ακολούθως, ο Τραμπ σκοπεύει να διοργανώσει τριμερή συνάντηση με τη συμμετοχή του Πούτιν και του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναφέρει το ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, ο Στιβ Γουίτκοφ, είχε μια «εξαιρετικά παραγωγική» συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο. Στη συνέχεια ο Τραμπ μίλησε με τον Ζελένσκι ενώ ενημέρωσε και Ευρωπαίους συμμάχους.

Ουκρανός αξιωματούχος διευκρίνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων πως στην τηλεφωνική επικοινωνία συμμετείχαν επίσης ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, ο Φινλανδός πρόεδρος Αλεξάντερ Στουμπ και ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αποκάλυψε τα σχέδια του και στους Ευρωπαίους ηγέτες, τονίζοντας πάντως ότι οι διαδοχικές επαφές δεν θα περιλαμβάνουν και άλλους ηγέτες, κάτι που έδειξαν να αποδέχονται.

Αξιωματούχος του Λευκού Οίκου ανέφερε στο NBC News για τη συνάντηση Τραμπ και Πούτιν ότι πράγματι μπορεί να λάβει χώρα και την επόμενη εβδομάδα, αν και η ημερομηνία μπορεί να μετακινηθεί. Δεν έχει επιλεχθεί ο τόπος για τη συνάντηση, είπε ακόμη, εξηγώντας ότι εξετάζονται πολλές επιλογές.

Νωρίτερα σήμερα, ο Τραμπ υποστήριξε πως ο Στιβ Γουίτκοφ σημείωσε «μεγάλη πρόοδο» στη συνάντησή του με τον πρόεδρο της Ρωσίας. Είχε μια «εξαιρετικά παραγωγική συνάντηση με τον Ρώσο πρόεδρο» ανέφερε ο Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social και πρόσθεσε: «Όλοι συμφωνούν πως αυτός ο πόλεμος πρέπει να τελειώσει και θα εργαστούμε προς αυτήν την κατεύθυνση τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες», δήλωσε.

Το Fox News μεταδίδει επ' αυτού ότι ο Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου ότι θέλει να συναντηθεί με τον Τραμπ κάποια στιγμή, αν αυτό μπορεί να οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου.

Στη συνεχεία, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε πως ενημερώθηκε από τον Αμερικανό ομόλογό του σχετικά με την επίσκεψη Γουίτκοφ στη Μόσχα και συμπλήρωσε ότι στη συζήτηση με τον Τραμπ συμμετείχαν Ευρωπαίοι ηγέτες, αν και δεν διευκρίνισε ποιοι.

Ο Τραμπ βλέπει «καλή πιθανότητα» να συναντηθεί σύντομα με τους Πούτιν και Ζελένσκι

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Τετάρτη πως υπάρχει «καλή πιθανότητα να έχει συνάντηση πολύ σύντομα» με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν καθώς και με τον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χωρίς να διευκρινίσει πού, ή πότε.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν εκφράστηκε για την πιθανότητα να κλειστεί συμφωνία για να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, σημειώνοντας πως «με έχει απογοητεύσει ήδη στο παρελθόν», προφανώς αναφερόμενος στον Ρώσο ομόλογό του.

Ο ρεπουμπλικάνος αναφέρθηκε ακόμη σε καλές συνομιλίες ανάμεσα στον ειδικό απεσταλμένο του Στιβ Γουίτκοφ και τον Ρώσο πρόεδρο Πούτιν χθες στο Κρεμλίνο.

Από την πλευρά της η ρωσική προεδρία χαρακτήρισε χρήσιμες και εποικοδομητικές τις συνομιλίες.

Ρούμπιο: Πρέπει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί συνάντηση

Ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας Μάρκο Ρούμπιο υπογράμμισε χθες Τετάρτη πως μένει να γίνει «πολλή δουλειά ακόμη» προτού οργανωθεί η ενδεχόμενη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου και του Ρώσου ομολόγου του, με κύριο σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία.

«Σήμερα ήταν μια καλή ημέρα, όμως έχουμε πολλή δουλειά ακόμη μπροστά μας. Απομένουν πολλά εμπόδια που πρέπει να ξεπεραστούν, κι ελπίζουμε να το καταφέρουμε τις επόμενες ημέρες και τις επόμενες ώρες, εβδομάδες ίσως», είπε ο υπουργός Εξωτερικών στο Fox Business, αφού ο Λευκός Οίκος ανέφερε πως ο Αμερικανός πρόεδρος είναι «ανοικτός» ως προς τη συνάντηση αυτή, όπως και για συνάντηση με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

