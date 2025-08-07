Πρεσβεία Παλαιστίνης στην Κύπρο: «Η διεθνής ανοχή μεταφράζεται σε συγκάλυψη»

Ως προκλητική και παράνομη πράξη που εντάσσεται στο πλαίσιο της συστηματικής εκμετάλλευσης των παλαιστινιακών εδαφών, χαρακτήρισε την πρόσφατη επίσκεψη Ισραηλινών αξιωματούχων στην περιοχή Τερσέλα, νοτίως της Τζενίν, στη Δυτική Όχθη η Πρεσβεία του Κράτους της Παλαιστίνης στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε επίσημη ανακοίνωση της, ο Υπουργός Οικονομικών του Ισραήλ και ο επικεφαλής του Συμβουλίου Οικισμών της Δυτικής Όχθης, συνοδευόμενοι από ομάδα εποίκων, προχώρησαν σε ενέργειες για την επανεγκατάσταση σε περιοχή που είχε εκκενωθεί εδώ και δύο δεκαετίες.

Ακολουθεί αυτούσια η ανακοίνωση:

Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την προκλητική εισβολή του Ισραηλινού Υπουργού Οικονομικών και του επικεφαλής του Συμβουλίου Οικισμών της Δυτικής Όχθης, μαζί με αριθμό εποίκων, στην περιοχή Τερσέλα, νοτίως της Τζενίν, με στόχο την επανεγκατάσταση εποίκων σε εδάφη που είχαν εκκενωθεί εδώ και 20 χρόνια. Αυτή η ενέργεια ενισχύει την εκμετάλλευση των εδαφών των Παλαιστινίων, για την επέκταση των ισραηλινών εποικισμών.

Παρακολουθούμε με ανησυχία την κλιμάκωση της εισβολής Ισραηλινών αξιωματούχων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, συμπεριλαμβανομένης της συνάντησης του Ισραηλινού Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Βουλής των ΗΠΑ σε ισραηλινό οικισμό πριν από λίγες ημέρες, και θεωρούμε αυτή την κίνηση ως δείγμα της ισραηλινής αλαζονείας και της συνεχούς προσπάθειας για προσάρτηση της Δυτικής Όχθης και της Ανατολικής Ιερουσαλήμ στα κατεχόμενα εδάφη, απειλώντας άμεσα τη λύση των δύο κρατών.

Καταγγέλλουμε την ενοχή της διεθνούς κοινότητας για την σιωπή της απέναντι σε αυτές τις προκλήσεις, η οποία ενθαρρύνει την Ισραηλινή κατοχή να συνεχίζει τις παράνομες ενέργειες της, βάζοντας σε κίνδυνο τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους και την επίτευξη της ειρήνης. Καλούμε τα κράτη και την παγκόσμια κοινότητα να αναλάβουν τις νομικές και πολιτικές τους ευθύνες και να πιέσουν την ισραηλινή κυβέρνηση να σταματήσει τις εγκληματικές ενέργειες κατά του Παλαιστινιακού λαού.