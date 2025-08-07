Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Νετανιάχου: Το Ισραήλ θα πάρει τον έλεγχο όλης της Γάζας - Αραβικές δυνάμεις θα κυβερνήσουν τον θύλακα

«Δεν θέλουμε να τον κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να τον κυβερνήσουμε».

O πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα πως το Ισραήλ προτίθεται να αποκτήσει τον στρατιωτικό έλεγχο όλης της Γάζας και ότι τελικά θα τον παραδώσει σε αραβικές δυνάμεις που θα κυβερνήσουν κατάλληλα τον θύλακα.

«Σκοπεύουμε αυτό», είπε ο Νετανιάχου σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο Fox News, όταν ερωτήθηκε εάν το Ισραήλ θα πάρει τον έλεγχο ολόκληρου του θύλακα.

«Δεν θέλουμε να τον κρατήσουμε. Θέλουμε να έχουμε μια περίμετρο ασφαλείας. Δεν θέλουμε να τον κυβερνήσουμε».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

