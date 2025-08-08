Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Η Γερμανία αναστέλλει τις εξαγωγές όπλων στο Ισραήλ για χρήση στη Γάζα

Ο Γερμανός Καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς ανακοίνωσε ότι το Βερολίνο δεν θα εγκρίνει εξαγωγές γερμανικών όπλων προς το Ισραήλ για χρήση στη Λωρίδα της Γάζας «μέχρι νεοτέρας».

«Το Ισραήλ έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί τον εαυτό του απέναντι στην τρομοκρατία της Χαμάς. Η απελευθέρωση των ομήρων και οι αποφασιστικές διαπραγματεύσεις για κατάπαυση του πυρός είναι η κορυφαία μας προτεραιότητα», δήλωσε ο Μερτς σε ανακοίνωση του.

«Ο αφοπλισμός της Χαμάς είναι απαραίτητος. Η Χαμάς δεν πρέπει να έχει κανένα ρόλο στο μέλλον της Γάζας», πρόσθεσε.

Ωστόσο, «η ακόμη πιο σκληρή στρατιωτική δράση του ισραηλινού στρατού στη Λωρίδα της Γάζας», η οποία εγκρίθηκε από το Ισραηλινό Συμβούλιο Ασφαλείας, «καθιστά όλο και πιο δύσκολο να διακρίνουμε πως μπορούν να επιτευχθούν αυτοί οι στόχοι», τόνισε.

Πηγή: dw.com

