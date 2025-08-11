Επτά δημοσιογράφοι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή επίθεση στη Γάζα

Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Τζαζίρα του Κατάρ μεταδίδει πως τουλάχιστον επτά δημοσιογράφοι, ανάμεσά τους δυο ανταποκριτές και τρεις εικονολήπτες του στο πεδίο, σκοτώθηκαν σε «στοχευμένο» πλήγμα του στρατού του Ισραήλ εναντίον της σκηνής όπου διέμεναν στην πόλη της Γάζας χθες Κυριακή το βράδυ, επικαλούμενο τον διευθυντή του νοσοκομείου Σίφα.

Ο Ανάς Αλ Σαρίφ και ο Μοχάμεντ Κουράικα, δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού δικτύου του Κατάρ, καθώς και οι Ιμπραήμ Ζαχέρ, Μοχάμεντ Νούφαλ και Μοάμεν Αλίουα, εικονολήπτες του, είναι ανάμεσα στα θύματα, εξήγησε.

Four Al Jazeera staff, including reporter Anas Al Sharif, were killed in an Israeli attack on a tent for journalists outside the main gate of Gaza's al-Shifa hospital https://t.co/MMKatjgeAa pic.twitter.com/OBgVFrn0ax — Al Jazeera English (@AJEnglish) August 10, 2025

Ο Ισραηλινός Στρατός Άμυνας επιβεβαιώνει ότι πραγματοποίησε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας που σκότωσε τον Άνας αλ-Σαρίφ, έναν δημοσιογράφο του Al Jazeera, τον οποίο ο στρατός αποκαλεί «τρομοκράτη που δρα υπό το πρόσχημα του δημοσιογράφου».

«Ο τρομοκράτης Ανάς αλ-Σαρίφ διετέλεσε αρχηγός πυρήνα στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και προώθησε σχέδια για ρίψη ρουκετών εναντίον Ισραηλινών πολιτών και δυνάμεων του Ισραηλινού στρατού», αναφέρει ο στρατός σε ανακοίνωσή του.

Ο Ισραηλινός Στρατός Αμύνης σημειώνει ότι τον Οκτώβριο δημοσίευσε έγγραφα που κατασχέθηκαν στη Γάζα, τα οποία, όπως λέει, «επιβεβαιώνουν κατηγορηματικά» τη «στρατιωτική σχέση του Σαρίφ με τη Χαμάς».

🎯STRUCK: Hamas terrorist Anas Al-Sharif, who posed as an Al Jazeera journalist



Al-Sharif was the head of a Hamas terrorist cell and advanced rocket attacks on Israeli civilians and IDF troops.

Intelligence and documents from Gaza, including rosters, terrorist training lists and… pic.twitter.com/ypFaEYDHse — Israel Defense Forces (@IDF) August 10, 2025

Λίγα λεπτά πριν σκοτωθεί, ο Σαρίφ κατέγραψε τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στην πόλη της Γάζας και δημοσίευσε υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

«Αδιάκοποι βομβαρδισμοί... Για δύο ώρες, η ισραηλινή επιθετικότητα στην πόλη της Γάζας έχει ενταθεί», έγραψε στο X.

Το Ισραήλ έχει συστηματικά κατηγορήσει Παλαιστίνιους δημοσιογράφους στη Γάζα ότι ανήκουν στη Χαμάς από τότε που ξεκίνησε τον πόλεμο στην περιοχή τον Οκτώβριο του 2023, κάτι που οργανώσεις υπεράσπισης δικαιωμάτων χαρακτηρίζουν ως προσπάθεια να απαξιωθεί η δουλειά τους για τις καταχρήσεις του Ισραήλ.

قصف لا يتوقف…

منذ ساعتين والعدوان الإسرائيلي يشتد على مدينة غزة. pic.twitter.com/yW8PesTkFT — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) August 10, 2025

Ο ισραηλινός στρατός έχει σκοτώσει περισσότερους από 200 δημοσιογράφους και εργαζόμενους στα μέσα ενημέρωσης από την έναρξη των βομβαρδισμών, συμπεριλαμβανομένων πολλών δημοσιογράφων του Al Jazeera και των συγγενών τους.

