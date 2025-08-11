«Καίγεται» η Βρετανία- 'Iσως αγγίξει τους 35°C ο υδράργυρος

Η πιο ζεστή ίσως αποδειχθεί η σημερινή μέρα στο Ηνωμένων Βασίλειο με τον υδράργυρο να αγγίζει τους 35°C.

Ο μετεωρολόγος του Sky News, Christopher England, έκανε λόγο για μερικές νύχτες με μεγάλη υγρασία στα νότια με τις θερμοκρασίες να διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό πάνω από 20°C.

Οι αρχές εξέδωσαν κίτρινη προειδοποίηση από το μεσημέρι για το μεγαλύτερο μέρος της Αγγλίας. Πολλές περιοχές της χώρας αντιμετωπίζουν ένα τέταρτο κύμα καύσωνα αυτό το καλοκαίρι, όπου μέγιστες θερμοκρασίες καταγράφονται για τρεις συνεχόμενες ημέρες.

Ο μετεωρολόγος του Sky News δήλωσε επίσης ότι η υψηλή πίεση που έφερε τη ζέστη των τελευταίων ημερών μέσω του φαινομένου του "θόλου θερμότητας" κινείται ανατολικά, καθώς η χαμηλή πίεση κινείται προς τα δυτικά. Αυτό θα φέρει ακόμη θερμότερο αέρα.

"Η Νότια Βρετανία μπορεί να αναμένει θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 30 βαθμούς Κελσίου, ίσως και να ξεπεράσουν τους 35°C σε ορισμένα σημεία", δήλωσε. Πρόσθεσε ότι υπάρχει περίπου 10% πιθανότητα η Ουαλία να ξεπεράσει την μέγιστη θερμοκρασία του Αυγούστου, των 35,2°C, που καταγράφηκε στο Hawarden στις 2 Αυγούστου του 1990.

Εξάλλου ο μετεωρολόγος Τομ Μόργκαν δήλωσε ότι θα υπάρξει μια «διαφορά μεταξύ Βορρά και Νότου» σήμερα.

Είπε ότι ο καιρός θα είναι «αρκετά συννεφιασμένος σε όλη τη Σκωτία, τη Βόρεια Ιρλανδία και τμήματα της βόρειας Αγγλίας, με τις βροχές να είναι πιο επίμονες στη δυτική Σκωτία.

