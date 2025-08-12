ΕΕ: €1,6 δισ. από κέρδη παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για στήριξη Ουκρανίας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ότι την περασμένη Παρασκευή, η ΕΕ έλαβε 1,6 δισεκ. ευρώ από τα λεγόμενα έκτακτα κέρδη που προέκυψαν από τους τόκους επί των ταμειακών υπολοίπων που προέρχονται από τα ακινητοποιημένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας, τα οποία κατέχονται από κεντρικά αποθετήρια τίτλων στην ΕΕ. Τα κέρδη αυτά μεταφέρθηκαν για τη στήριξη της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, πρόκειται για την τρίτη μεταφορά κερδών από τα παγωμένα περιουσιακά στοιχεία της Ρωσικής Κεντρικής Τράπεζας στην ΕΕ και αφορούν τα κέρδη που προέκυψαν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2025. Υπενθυμίζεται ότι η πρώτη δόση αποδεσμεύτηκε τον Ιούλιο του 2024 και η δεύτερη τον Απρίλιο του 2025.

Αυτά τα έκτακτα κέρδη προέρχονται από ρωσικά κρατικά περιουσιακά στοιχεία που δεσμεύτηκαν στο πλαίσιο των κυρώσεων της ΕΕ που επιβλήθηκαν ως απάντηση στον συνεχιζόμενο επιθετικό πόλεμο της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Ενώ τα ίδια τα περιουσιακά στοιχεία παραμένουν δεσμευμένα, οι τόκοι επί των ταμειακών υπολοίπων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη στήριξη της Ουκρανίας. Το 90 % των δύο πρώτο δόσεων χρησιμοποιήθηκε για τη στήριξη της Ουκρανίας μέσω του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού για την Ειρήνη (ΕΜΕ) και το 10 % μέσω του Μέσου Διευκόλυνσης για την Ουκρανία. Από την τρίτη αυτή δόση, το 95% των εσόδων θα χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη της Ουκρανίας μέσω του μηχανισμού συνεργασίας για τα δάνεια προς την Ουκρανία (ULCM) και το 5 % μέσω του ΕΜΕ.

Το ULCM παρέχει μη επιστρεπτέα στήριξη για να βοηθήσει την Ουκρανία να αποπληρώσει το δάνειο μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής από την ΕΕ, καθώς και δάνεια από διμερείς δανειστές στο πλαίσιο του μηχανισμού. Η συνολική δανειακή στήριξη στο πλαίσιο του μηχανισμού ανέρχεται σε 45 δισεκ. ευρώ. Επιπλέον, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός για την Ειρήνη βοηθά την Ουκρανία να αντιμετωπίσει τις πιεστικές στρατιωτικές και αμυντικές ανάγκες της.

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης δέσμευσης της ΕΕ να σταθεί στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο διάστημα χρειαστεί, τονίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πηγή: ΚΥΠΕ