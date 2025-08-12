Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Κόσμος

Ζελένσκι: «Καμία ένδειξη» ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για ειρήνη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Φωτογραφία αρχείου

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις σε ουκρανικό έδαφος.

O πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως η Ρωσία προετοιμάζει τα στρατεύματά της για νέες επιθέσεις αντί να προετοιμάζεται προκειμένου να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, αφότου είχε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις με τους ηγέτες της Ινδίας και της Σαουδικής Αραβίας σήμερα, στο πλαίσιο των προσπαθειών του να κερδίσει στήριξη προς το Κίεβο πέραν της Ευρώπης.

«Σήμερα, υπήρξε μια αναφορά από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τη στρατιωτική διοίκηση σχετικά με τι υπολογίζει ο Πούτιν και τι στην πραγματικότητα προετοιμάζεται. Ειδικότερα, στρατιωτικές προετοιμασίες. Σίγουρα δεν προετοιμάζεται για μια εκεχειρία και το τέλος του πολέμου», είπε ο Ζελένσκι στη βραδινή του ομιλία.

Ο επικεφαλής του ουκρανικού κράτους πρόσθεσε, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες, πως η Ρωσία μετακινεί τα στρατεύματά της για νέες επιχειρήσεις σε ουκρανικό έδαφος.

«Δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι Ρώσοι έχουν λάβει σήμα να προετοιμαστούν για μια μεταπολεμική κατάσταση», επισήμανε.

Ο Βλάντισλαβ Βολόσιν, ο εκπρόσωπος Τύπου του ουκρανικού στρατού για τον τομέα της βόρειας γραμμής του μετώπου, είπε στο Reuters σήμερα πως η Ρωσία μετακινεί ορισμένες από τις μονάδες της στην περιοχή της Ζαπορίζια για περαιτέρω επιθέσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΡΩΣΙΑΟΥΚΡΑΝΙΑΠΟΥΤΙΝΖΕΛΕΝΣΚΙΟΥΚΡΑΝΙΚΟ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited