Ενισχυμένο το κοινό έδαφος ΕΕ-ΗΠΑ-ΝΑΤΟ για την Ουκρανία υποστηρίζει η φον ντερ Λάιεν

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία»

Η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε την Τετάρτη ότι η Ευρώπη, οι Ηνωμένες Πολιτείες και το ΝΑΤΟ έχουν ενισχύσει το κοινό τους έδαφος για την Ουκρανία.

«Είχαμε μια πολύ καλή τηλεφωνική επικοινωνία», έγραψε η κ. φον ντερ Λάιεν στο X, μετά τη συμμετοχή της σε τηλεδιάσκεψη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, τους Ευρωπαίους ηγέτες και τον Ουκρανό Πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, με στόχο να προετοιμάσουν το έδαφος για τη συνάντηση Τραμπ με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν την Παρασκευή.

«Σήμερα η Ευρώπη, οι ΗΠΑ και το ΝΑΤΟ ενίσχυσαν το κοινό έδαφος για την Ουκρανία», ανέφερε η Πρόεδρος της Κομισιόν προσθέτοντας ότι «θα παραμείνουμε σε στενό συντονισμό. Κανείς δεν θέλει την ειρήνη περισσότερο από εμάς, μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη».

ΚΥΠΕ

