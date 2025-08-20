Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Σύλληψη 39χρονης για παράνομη μεταφορά στην Κύπρο 22.5 κιλών κάνναβης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Τα ναρκωτικά «εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού.

Γυναίκα ηλικίας 39 ετών συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων της Αστυνομίας σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση παράνομης μεταφοράς στην Κύπρο 22μιση κιλών κάνναβης.

Σε ανακοίνωση του Κλάδου Επικοινωνίας της Αστυνομίας αναφέρεται ότι «μεγάλη ποσότητα κάνναβης εντοπίστηκε και κατασχέθηκε γύρω στις 11.50 το βράδυ της Τρίτης 19 Αυγούστου, στο αεροδρόμιο Λάρνακας, μετά από συλλογή και αξιολόγηση στοιχείων, στο πλαίσιο της συνεργασίας της ΥΚΑΝ με τις Τελωνειακές Αρχές».

Τα ναρκωτικά «εντοπίστηκαν μετά από έλεγχο στην αποσκευή 39χρονης, η οποία είχε αφιχθεί στο αεροδρόμιο Λάρνακας από χώρα του εξωτερικού. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 40 συσκευασίες οι οποίες περιείχαν ποσότητα κάνναβης, μικτού βάρους 22 κιλών και 546 γραμμαρίων περίπου».

Η 39χρονη συνελήφθη για διευκόλυνση των ανακρίσεων και σήμερα αναμένεται να παρουσιαστεί ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για έκδοση διατάγματος προσωποκράτησης της.

Η ΥΚΑΝ (Κλιμάκιο Λάρνακας) συνεχίζει τις εξετάσεις.

Πηγή: ΚΥΠΕ

