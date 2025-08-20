Εντολή Τραμπ να βαφτεί μαύρο το τείχος στο Μεξικό για την αποτροπή της παράτυπης μετανάστευσης

Εντολή να βαφτεί το τείχος του Μεξικού μαύρο, ώστε να καταστεί πιο... ζεστό και να αποτραπεί η παράτυπη μετανάστευση έδωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, όπως έκανε γνωστό η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης της σε ένα τμήμα του τείχους στο Νέο Μεξικό, σύμφωνα με το Associated Press, η Νόεμ αναφέρθηκε στο ύψος και στο βάθος του τείχους ως τρόπους αποτροπής όσων επιδιώκουν να περάσουν πάνω ή κάτω από αυτό.

Με το ίδιο σκεπτικό, δήλωσε ότι το υπουργείο θα δοκιμάσει να το βάψει με μαύρη μπογιά για να κάνει το μέταλλο πιο ζεστό.

«Αυτό γίνεται ειδικά κατόπιν αιτήματος του προέδρου, ο οποίος κατανοεί ότι στις υψηλές θερμοκρασίες εδώ κάτω, όταν κάτι βάφεται μαύρο, γίνεται ακόμη πιο ζεστό και θα δυσκολέψει ακόμη περισσότερο την αναρρίχηση στο τείχος.

παράΈτσι, θα βάψουμε ολόκληρο το τείχος των νότιων συνόρων μαύρο για να διασφαλίσουμε ότι ενθαρρύνουμε τα άτομα να μην εισέρχονται παράνομα στη χώρα μας» δήλωσε η Νόεμ.

cnn.gr