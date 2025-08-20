Συνάντηση Υπουργών Συρίας και Ισραήλ για θέματα ασφάλειας στη νότια Συρία

Ο Υπουργός Εξωτερικών της Συρίας, Ασάαντ αλ-Σιμπάνι, συναντήθηκε την Τρίτη στο Παρίσι με τον Υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Ισραήλ, Ρον Ντέρμερ, για να συζητήσουν τις ρυθμίσεις ασφαλείας στη νότια Συρία, δήλωσαν δύο συριακές πηγές, που γνωρίζουν για τη συνάντηση.

Σύροι και Ισραηλινοί αξιωματούχοι διεξάγουν συνομιλίες υπό τη μεσολάβηση των ΗΠΑ για την αποκλιμάκωση της σύγκρουσης στη νότια Συρία. Ένας προηγούμενος γύρος αυτών των συνομιλιών πραγματοποιήθηκε στο Παρίσι στα τέλη Ιουλίου, αλλά ολοκληρώθηκε χωρίς τελική συμφωνία.

Το συριακό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων SANA ανέφερε ότι ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας συναντήθηκε με μια ισραηλινή αντιπροσωπεία την Τρίτη, χωρίς να αναφέρει ότι στη συνάντηση συμμετείχε ο Ντέρμερ. Το πρακτορείο ανέφερε ότι οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στην αποκλιμάκωση, τη μη παρέμβαση στις εσωτερικές υποθέσεις της Συρίας και την επανενεργοποίηση μιας συμφωνίας αποδέσμευσης του 1974 μεταξύ Ισραήλ και Συρίας, η οποία είχε δημιουργήσει ζώνη ασφαλείας του ΟΗΕ στα Υψίπεδα του Γκολάν.

Δεν υπήρξε δημόσιο σχόλιο από την ισραηλινή Κυβέρνηση για τη συνάντηση.

Συριακή πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση ανέφερε ότι ο Σιμπάνι και ο Ντέρμερ συναντήθηκαν για αρκετές ώρες, μαζί με τις αντίστοιχες ομάδες τους. Η πηγή ανέφερε ότι ο Σιμπάνι τόνισε ότι οι συνεχιζόμενες επεμβάσεις του Ισραήλ στη νότια Συρία, συμπεριλαμβανομένων των εισβολών στις επαρχίες Κουνέιτρα και Ντεράα, ενέχουν τον κίνδυνο περαιτέρω αποσταθεροποίησης της περιοχής.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν να συνεχίσουν τις συνομιλίες με επίκεντρο τον συντονισμό ασφαλείας στη νότια Συρία, ανέφερε η πηγή.

Άλλη συριακή πηγή που γνωρίζει τη συνάντηση ανέφερε ότι το Ισραήλ είχε θέσει εκ νέου το θέμα της δημιουργίας ενός «ανθρωπιστικού διαδρόμου» για την αποστολή βοήθειας απευθείας στη Σουέιντα, επαρχία με πλειοψηφία Δρούζων στο νότο της Συρίας, όπου σημειώθηκαν περιστατικά θρησκευτικής βίας τον περασμένο μήνα.

Η Συρία είχε απορρίψει προηγουμένως αυτήν την ιδέα, αλλά το Ισραήλ την έθεσε εκ νέου, ανέφερε η πηγή.

Εκατοντάδες άνθρωποι αναφέρθηκαν ως νεκροί στις συγκρούσεις στην επαρχία Σουέιντα μεταξύ Δρούζων μαχητών, σουνιτικών φυλών Βεδουίνων και κυβερνητικών δυνάμεων. Το Ισραήλ παρενέβη με αεροπορικές επιδρομές για να αποτρέψει αυτό που χαρακτήρισε ως μαζικές δολοφονίες Δρούζων από κυβερνητικές δυνάμεις.

Οι συγκρούσεις τον περασμένο μήνα υπογράμμισαν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο προσωρινός πρόεδρος Άχμεντ αλ-Σαράα στη σταθεροποίηση της Συρίας και στη διατήρηση της κεντρικής διακυβέρνησης, παρά την αναθέρμανση των σχέσεων με τις ΗΠΑ και τις εξελισσόμενες επαφές ασφαλείας της κυβέρνησής του με το Ισραήλ.

