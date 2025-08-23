O Φάρατζ υπόσχεται μαζικές απελάσεις μεταναστών αν το Reform UK σχηματίσει κυβέρνηση

Ο πρώην υποστηρικτής του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ, παρουσίασε το Σάββατο τα σχέδια του για μαζικές απελάσεις μεταναστών που έχουν διασχίσει τη Μάγχη με μικρά σκάφη, εάν το κόμμα του, το Reform UK, σχηματίσει την επόμενη κυβέρνηση της Βρετανίας.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Times του Σαββάτου, ο Φάρατζ δήλωσε ότι θα αποσύρει τη Βρετανία από την Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και θα υπογράψει συμφωνίες με το Αφγανιστάν, την Ερυθραία και άλλες χώρες προέλευσης, για τον επαναπατρισμό παράνομων μεταναστών.

«Μπορούμε να είμαστε ευγενικοί με τους ανθρώπους, μπορούμε να είμαστε ευγενικοί με άλλες χώρες ή μπορούμε να είμαστε πολύ σκληροί με άλλες χώρες... Εννοώ ότι ο (Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ) Τραμπ έχει αποδείξει αυτό το σημείο αρκετά διεξοδικά», δήλωσε ο Φάρατζ.

Ερωτηθείς αν ανησυχεί ότι οι αιτούντες άσυλο θα δολοφονηθούν ή θα βασανιστούν εάν σταλούν σε χώρες με ιστορικό καταπάτησης ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο Φάρατζ είπε ότι ανησυχεί περισσότερο για την απειλή που πιστεύει ότι αποτελούν οι αιτούντες άσυλο για τους Βρετανούς.

«Δεν μπορώ να είμαι υπεύθυνος για τα δεσποτικά καθεστώτα σε όλο τον κόσμο. Αλλά μπορώ να είμαι υπεύθυνος για την ασφάλεια των γυναικών και των κοριτσιών στους δρόμους μας», είπε.

Τις τελευταίες εβδομάδες στη Βρετανία πραγματοποιούνται μικρής κλίμακας διαμαρτυρίες έξω από ξενοδοχεία που φιλοξενούν αιτούντες άσυλο, οι οποίες εν μέρει προκλήθηκαν από ανησυχίες για τη δημόσια ασφάλεια, μετά τις κατηγορίες εναντίον ορισμένων μεταναστών για σεξουαλικές επιθέσεις.

Ευρύτερες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η μετανάστευση και το άσυλο αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία του κοινού, περισσότερο από την οικονομία, και το Reform UK, το οποίο κέρδισε πέντε έδρες στις γενικές εκλογές του περασμένου έτους, έχει ξεπεράσει τις πρόσφατες δημοσκοπήσεις πρόθεσης ψήφου.

Πέρυσι, 37.000 άνθρωποι, κυρίως από το Αφγανιστάν, τη Συρία, το Ιράν, το Βιετνάμ και την Ερυθραία, έφτασαν στη Βρετανία από τη Γαλλία διασχίζοντας τη Μάγχη με μικρές βάρκες. Το σύνολο αυξήθηκε κατά ένα τέταρτο από το 2023 και αντιπροσώπευε το 9% της καθαρής μετανάστευσης.

Περίπου τα δύο τρίτα των ανθρώπων που φτάνουν με μικρές βάρκες και ζητούν άσυλο εγκρίνονται και μόνο το 3% έχει απελαθεί, σύμφωνα με στοιχεία που αναλύθηκαν από το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης.

Ο Φάρατζ δήλωσε στους Times ότι θα τερματίσει το δικαίωμα αίτησης ασύλου ή αμφισβήτησης της απέλασης για όσους έφτασαν με μικρές βάρκες, αντικαθιστώντας την υπάρχουσα νομοθεσία για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα επιλέξει, είπε, η Βρετανία να μην συμμετέχει σε συνθήκες για τους πρόσφυγες, επικαλούμενος εθνική έκτακτη ανάγκη.

«Ο στόχος αυτής της νομοθεσίας είναι οι μαζικές απελάσεις», δήλωσε ο Φάρατζ, προσθέτοντας ότι μια «τεράστια κρίση» που προκαλείται από τους αιτούντες άσυλο τροφοδοτεί την οργή του κοινού.

Οι Times ανέφεραν ότι ο Φάρατζ ήθελε να δημιουργήσει εγκαταστάσεις κράτησης για 24.000 μετανάστες σε αεροπορικές βάσεις με κόστος 2,5 δισεκατομμύρια λίρες και να πραγματοποιεί πέντε πτήσεις απέλασης την ημέρα, με τις συνολικές απελάσεις να φτάνουν τις εκατοντάδες χιλιάδες.

Εάν αυτό αποτύχει, οι αιτούντες άσυλο θα μπορούσαν να κρατούνται στο Νησί της Αναλήψεως, ένα βρετανικό έδαφος στον Νότιο Ατλαντικό, για να στείλουν ένα συμβολικό μήνυμα, δήλωσε ο Φάρατζ.

