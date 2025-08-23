Και η Ινδία στις χώρες που αναστέλλουν ταχυδρομικές παραδόσεις προς ΗΠΑ

Η Ινδία θα αναστείλει προσωρινά τις ταχυδρομικές παραδόσεις προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, ανακοίνωσε η Κυβέρνηση το Σάββατο, επικαλούμενη σύγχυση που προκύπτει από τους δασμούς που επέβαλε ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Η κίνηση αυτή έρχεται λιγότερο από μία εβδομάδα πριν τεθεί σε ισχύ η απόφαση της κυβέρνησης Τραμπ να αφαιρέσει ορισμένα δέματα χαμηλής αξίας από την αφορολόγητη διαχείρηση που ίσχυε ως τώρα.

Το Υπουργείο Επικοινωνιών της Ινδίας δήλωσε ότι η εκτελεστική εντολή που εκδόθηκε τον περασμένο μήνα απαιτεί από τους μεταφορείς ή άλλα μέρη που έχουν εγκριθεί από τις αρχές των ΗΠΑ να εισπράττουν και να καταβάλλουν τους δασμολογικούς δασμούς.

Ωστόσο, σημειώνει ότι αρκετές διαδικασίες και μηχανισμοί είσπραξης και καταβολής δασμών παραμένουν απροσδιόριστοι και αερομεταφορείς με προορισμό τις ΗΠΑ έχουν εκφράσει την αδυναμία τους να δεχτούν ταχυδρομικές αποστολές μετά τις 25 Αυγούστου, επικαλούμενοι έλλειψη επιχειρησιακής και τεχνικής ετοιμότητας.

Ως αποτέλεσμα, το τμήμα ταχυδρομείων της Ινδίας θα αναστείλει προσωρινά τις παραδόσεις, εκτός από επιστολές, έγγραφα και δώρα αξίας έως 100 δολαρίων.

ΑΠΕ-ΜΠΕ