Ο Χαμενέι καλεί σε εθνικό μέτωπο κατά της προσπάθειας ΗΠΑ για υποταγή

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, κάλεσε την Κυριακή σε ένα ενιαίο εθνικό μέτωπο για να αντιμετωπιστούν οι προσπάθειες των ΗΠΑ να υποτάξουν την Ισλαμική Δημοκρατία, όπως υποστήριξε.

Οι δηλώσεις εκφωνήθηκαν σε ένα τζαμί στην πρωτεύουσα Τεχεράνη και δημοσιεύθηκαν στην επίσημη ιστοσελίδα του Χαμενεΐ.

Οι τοποθετήσεις αυτές έρχονται δύο μήνες αφότου σταμάτησαν οι μάχες μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ, σε έναν πόλεμο στον οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν ενταχθεί για πολυ σύντομο χρονικό διάστημα και καθώς η Τεχεράνη συμμετέχει σε συνομιλίες με παγκόσμιες δυνάμεις, για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι αιφνιδιαστικές ισραηλινές και αμερικανικές επιθέσεις τον Ιούνιο, οι οποίες στόχευσαν βασικές πυρηνικές εγκαταστάσεις και προκάλεσαν ιρανικά αντίποινα, είχαν σχεδιαστεί για να αποσταθεροποιήσουν την Ισλαμική Δημοκρατία, υποστήριξε ο Χαμενεΐ.

Είπε ότι μια μέρα μετά την «επίθεση του Ιράν» από το Ισραήλ στην αρχή του πολέμου, «Αμερικανοί πράκτορες» συναντήθηκαν στην Ευρώπη «για να συζητήσουν ποια κυβέρνηση θα πρέπει να κυβερνά το Ιράν μετά την Ισλαμική Δημοκρατία».

Ο Χαμενεΐ ισχυρίστηκε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες τελικά επιδιώκουν να κάνουν το Ιράν «να υπακούσει σε αυτές και να υποταχθεί».

Πρόσθεσε ότι η χώρα έχει βγει ισχυρή από τον 12ήμερο πόλεμο του Ιουνίου, την πιο έντονη άμεση αντιπαράθεση στην ιστορία της με τους βασικούς εχθρούς Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες.

«Το ιρανικό έθνος, στέκοντας σταθερό στο πλευρό των ενόπλων δυνάμεων, της κυβέρνησης και του συστήματος, έδωσε ένα ισχυρό πλήγμα στους εχθρούς του», δήλωσε ο Χαμενεΐ.

Ο ανώτατος ηγέτης, ο οποίος έχει τον τελευταίο λόγο στις κρατικές υποθέσεις, προειδοποίησε επίσης για τις εσωτερικές διαιρέσεις που, όπως είπε, υποδαυλίζουν οι ξένες δυνάμεις.

«Ο δρόμος προς τα εμπρός για τον εχθρό είναι να δημιουργήσει διχόνοια» στο Ιράν, είπε, κατηγορώντας «πράκτορες της Αμερικής και του σιωνιστικού καθεστώτος» - μια αναφορά στο Ισραήλ - ότι επιδιώκουν να σπείρουν διχόνοια.

«Σήμερα, χάρη στον Θεό, η χώρα είναι ενωμένη. Υπάρχουν διαφορές απόψεων, αλλά όταν πρόκειται για την υπεράσπιση του συστήματος, την υπεράσπιση της χώρας και την αντιμετώπιση του εχθρού, ο λαός είναι ενωμένος», πρόσθεσε ο Χαμενεΐ.

Οι σχέσεις μεταξύ Τεχεράνης και Ουάσινγκτον διακόπηκαν μετά την Ισλαμική επανάσταση του 1979 και την επακόλουθη κρίση ομηρίας στην αμερικανική πρεσβεία.

Η Ουάσινγκτον έχει έκτοτε επιβάλει διαδοχικά κύματα κυρώσεων στην Τεχεράνη, πιο πρόσφατα για το πυρηνικό της πρόγραμμα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους κατηγορούν το Ιράν ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, έναν ισχυρισμό που η Τεχεράνη έχει επανειλημμένα αρνηθεί.

Αξιωματούχοι του Ιράν πρόκειται να συναντηθούν την Τρίτη με τη Βρετανία, τη Γαλλία και τη Γερμανία για συνομιλίες για τα πυρηνικά, καθώς οι ευρωπαϊκές δυνάμεις έχουν απειλήσει να επιβάλουν εκ νέου κυρώσεις εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία.

