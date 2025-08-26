Έκκληση από πρώην Πρέσβεις και αξιωματούχους ΕΕ για δράση κατά «παράνομων ενεργειών Ισραήλ»

Έκκληση για δράση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη μέλη της για την άμεση εφαρμογή μέτρων κατά των παράνομων, όπως αναφέρουν, ενεργειών του Ισραήλ, απευθύνουν 209 πρώην πρέσβεις και ανώτερα στελέχη της ΕΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, 110 πρώην πρέσβεις και ανώτεροι υπάλληλοι της ΕΕ και 99 πρέσβεις των κρατών μελών ενόψει της άτυπης συνάντησης Gymnich των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που θα γίνει την Παρασκευή 29 Αυγούστου, συνυπογράφουν ανοιχτή επιστολή στους Αρχηγούς Κυβερνήσεων και των Υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ προτείνοντας μια σειρά άμεσων δράσεων, ως απάντηση στις «παράνομες ενέργειες της ισραηλινής Κυβέρνησης στη Γάζα και τη Δυτική Όχθη, μετά τις απεχθείς επιθέσεις της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023».

Η επιστολή, αναφέρουν, είναι συνέχεια, στις δράσεις που είχαν προτείνει σε προηγούμενη ανοιχτή επιστολή τους, στις 28ης Ιουλίου. Μεταξύ άλλων, οι υπογράφοντες λένε πως διαπιστώνουν με απογοήτευση ότι δεν συμφωνήθηκε κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, δεν απελευθερώθηκε κανένας Ισραηλινός όμηρος και «η ισραηλινή Κυβέρνηση έχει αρχίσει να υλοποιεί σχέδια για την εκκένωση της πόλης της Γάζας και των περιχώρων της από ένα εκατομμύριο Παλαιστίνιους» ενώ γίνεται αναφορά και στην Ολοκληρωμένη Ταξινόμηση Φάσεων Επισιτιστικής Ασφάλειας (IPC) που «επιβεβαίωσε στις 22 Αυγούστου ότι ένας ανθρωπογενής λιμός υπάρχει τώρα σε μερικές περιοχές της Γάζας».

«Εκφράζουμε τη βαθιά μας απογοήτευση για το γεγονός ότι, ως απάντηση στην επιδείνωση της κατάστασης στη Γάζα, η ΕΕ δεν έχει λάβει ουσιαστικά μέτρα για να ασκήσει πίεση στο Ισραήλ ώστε να τερματίσει τον βάρβαρο πόλεμο, να επαναφέρει τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια από τους κύριους πάροχους και να σταματήσει την παράνομη κατοχή της Γάζας και της Δυτικής Όχθης» προσθέτουν.

Αναφέρουν ακόμη ότι εάν η ΕΕ δεν κρατήσει μια αποτελεσματική στάση, κράτη μέλη θα αναλάβουν δράση, μεμονωμένα ή σε «ομάδες ομοϊδεατών χωρών». Αν και αυτό είναι ευπρόσδεκτο από μόνο του, δεν θα έχει την πλήρη βαρύτητα μιας συλλογικής δράσης σε επίπεδο ΕΕ, συμπληρώνουν.

Ανάμεσα στα μέτρα που προτείνουν οι υπογράφοντες την επιστολή είναι η μονομερής αναστολή ή ανάκληση των αδειών εξαγωγής όπλων προς το Ισραήλ βάσει των εθνικών νόμων των κρατών μελών για τον έλεγχο των εξαγωγών, συμπεριλαμβανομένων των εξοπλισμών και τεχνολογιών διπλής χρήσης.

Επίσης, η διακοπή της χρηματοδότησης εθνικών συγχρηματοδοτούμενων έργων στα οποία συμμετέχουν ισραηλινές οντότητες ή απόσυρση από κοινές ερευνητικές συμφωνίες με ισραηλινούς φορείς και ερευνητικά ιδρύματα, σε σχέση με το πρόγραμμα «Horizon - Ορίζοντας Ευρώπη», όπου υπάρχουν εύλογες ενδείξεις ότι, η χρηματοδότηση αυτή, υποστηρίζει ενέργειες παράνομες, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

Προτείνεται, επίσης, η προτροπή των δημόσιων πανεπιστημίων και άλλων δημόσιων φορέων να σταματήσουν τη συνεργασία με ισραηλινούς φορείς που είναι ύποπτοι για συμμετοχή σε εγκλήματα θηριωδίας, η εφαρμογή των εθνικών καθεστώτων κυρώσεων με βάση την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την αντιτρομοκρατική νομοθεσία, η εισαγωγή απαγορεύσεων στο εμπόριο, αγαθών και υπηρεσιών, με παράνομους εποικισμούς.

Παράλληλα, προτείνεται η απαγόρευση προσέγγισης λιμένων και χρήσης του εναέριου χώρου από ισραηλινά στρατιωτικά πλοία και αεροσκάφη, καθώς και απαγόρευση ενδιάμεσων σταθμών για οποιαδήποτε πλοία ή αεροσκάφη που μεταφέρουν στρατιωτικό εξοπλισμό και πυρομαχικά προς το Ισραήλ. Μεταξύ άλλων, προτείνεται η δίωξη Ισραηλινών και Παλαιστινίων κατηγορούμενων για εγκλήματα πολέμου σε περίπτωση εισόδου τους στην επικράτεια των κρατών της Ένωσης.

Πηγή: ΚΥΠΕ