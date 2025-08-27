Iσραηλινά άρματα μάχης σε νέα συνοικία στις παρυφές της πόλης της Γάζας

Ισραηλινά άρματα μάχης προωθήθηκαν σε νέα περιοχή στις παρυφές της πόλης της Γάζας στη διάρκεια της νύκτας, καταστρέφοντας σπίτια και αναγκάζοντας τους κατοίκους να φύγουν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τα ισραηλινά άρματα μάχης εισήλθαν στη συνοικία Εμπάντ- Αλράχμαν, στο βόρειο άκρο της πόλης της Γάζας, και βομβάρδισαν σπίτια, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν πολλοί άνθρωποι και δεκάδες άλλοι, αιφνιδιασμένοι, να αναγκαστούν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους και να μετακινηθούν προς το κέντρο της μεγαλύτερης πόλης του παλαιστινιακού θύλακα.

Το Ισραήλ έχει επισημάνει ότι ετοιμάζεται να εξαπολύσει νέα επιχείρηση στην πόλη της Γάζας, την οποία χαρακτηρίζει τελευταίο προπύργιο της Χαμάς. Περίπου οι μισοί από τα δύο εκατομμύρια κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας ζουν στην πόλη αυτή και το Ισραήλ έχει δηλώσει ότι θα τους ζητηθεί να απομακρυνθούν.

Συνεδρίασης στον Λευκό Οίκο για τον πόλεμο στη Γάζα θα προεδρεύσει σήμερα ο Αμερικανός Πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, όπως δήλωσε εχθές ο ειδικός απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ, προσθέτοντας ότι η Ουάσινγκτον αναμένει πως ο πόλεμος θα διευθετηθεί ως το τέλος του έτους.

Σε ξεχωριστή του ανακοίνωση το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανέφερε ότι ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, θα συναντηθεί με τον Ισραηλινό ομόλογό του Γκίντεον Σάαρ στην Ουάσινγκτον.

Τουλάχιστον 20 νεκροί από πυρά, άλλοι 10 νεκροί λόγω λιμού

Οι υγειονομικές αρχές της Γάζας ανακοίνωσαν ότι τουλάχιστον 20 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί σε διάφορα μέρη του παλαιστινιακού θύλακα, ανάμεσά τους ένα 4χρονο κορίτσι.

Σε ανακοίνωσή του ο ισραηλινός στρατός διευκρίνισε ότι πραγματοποιεί επιχειρήσεις στη Τζαμπάλια και τις παρυφές της πόλης της Γάζας «για να καταστρέψει τρομοκρατικές υποδομές και να εξουδετερώσει τρομοκράτες».

Πρόσθεσε ότι στις 22 Αυγούστου σκότωσε ένα ανώτερο στέλεχος της Χαμάς, τον Μάχμουντ αλ Άσουαντ, ο οποίος ήταν επικεφαλής της υπηρεσίας γενικών πληροφοριών της οργάνωσης για την περιοχή της δυτικής Γάζας. Η Χαμάς δεν έχει επιβεβαιώσει τον θάνατό του.

Εξάλλου σήμερα το υπουργείο Υγείας της Γάζας επεσήμανε ότι 10 ακόμη άνθρωποι πέθαναν από τον υποσιτισμό και τον λιμό, ανεβάζοντας τους θανάτους από αυτές τις αιτίες σε 313, μεταξύ των οποίων 119 παιδιά, από την αρχή του πολέμου.

Πηγή: ΚΥΠΕ