Ισραήλ: Νέες επιδρομές σε πρώην στρατώνα στα νοτιοδυτικά της Δαμασκού

Η Κίσουα και η περιοχή Τζαμπάλ Μανέα υπήρξαν από τα σημαντικότερα στρατιωτικά προπύργια που χρησιμοποιούσαν φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά την περίοδο του Άσαντ.

Το Ισραήλ εξαπέλυσε την Τετάρτη σειρά πλήγματων σε πρώην στρατώνες στην περιοχή Κίσουα, στα νοτιοδυτικά προάστια της Δαμασκού, σύμφωνα με δύο πηγές του συριακού στρατού και την κρατική τηλεόραση Αλ Εχμπαρίγια. Πρόκειται για τη δεύτερη επίθεση μέσα σε 24 ώρες.

Εκπρόσωπος του ισραηλινού στρατού, ερωτηθείς για το περιστατικό, δήλωσε: «Δεν σχολιάζουμε ξένες αναφορές».

Δεν υπήρξε άμεση ενημέρωση για θύματα ή ζημιές.

Η Κίσουα και η περιοχή Τζαμπάλ Μανέα υπήρξαν από τα σημαντικότερα στρατιωτικά προπύργια που χρησιμοποιούσαν φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές κατά την περίοδο του Άσαντ.

Οι ισραηλινές επιδρομές στη νότια Συρία έχουν ενταθεί το τελευταίο διάστημα, ενώ το νέο πλήγμα συμπίπτει με συνομιλίες ασφαλείας μεταξύ Δαμασκού και του διαχρονικού αντιπάλου της, με στόχο τη μείωση της έντασης.

Πηγή: ΚΥΠΕ

