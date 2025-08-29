Ο στρατός του Ισραήλ κήρυξε την πόλη της Γάζας «επικίνδυνη ζώνη μαχών»

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι πλέον η πόλη της Γάζας είναι «επικίνδυνη ζώνη μαχών», χωρίς ωστόσο να ζητήσει από τους Παλαιστίνιους να την εγκαταλείψουν άμεσα.

«Από σήμερα (Παρασκευή) στις 10:00 (τοπική ώρα και ώρα Κύπρου) η τοπική τακτική παύση της στρατιωτικής δραστηριότητας δεν θα εφαρμόζεται στην περιοχή της πόλης της Γάζας, η οποία αποτελεί επικίνδυνη ζώνη μαχών», επεσήμανε ο ισραηλινός στρατός.

Αυτή η «τοπική τακτική παύση», που εφαρμόζεται καθημερινά στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές του παλαιστινιακού θύλακα, είχε ανακοινωθεί στα τέλη Ιουλίου προκειμένου, όπως είχε επισημάνει ο ισραηλινός στρατός, «να επιτραπεί η ασφαλής διέλευση των κομβόι του ΟΗΕ» και των ανθρωπιστικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

ΚΥΠΕ