Η Τουρκία κλείνει τον εναέριο χώρο της και διακόπτει το εμπόριο με το Ισραήλ, λέει ο Φιντάν

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Κυβέρνηση Νετανιάχου για «κρατική τρομοκρατία» και για χρήση της πείνας ως όπλο στη Γάζα.

Η Τουρκία ανακοίνωσε το κλείσιμο του εναέριου χώρου της για τις ισραηλινές πτήσεις και την πλήρη διακοπή των εμπορικών σχέσεων με το Ισραήλ. Οι ανακοινώσεις έγιναν από τον Υπουργό Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της Μεγάλης Εθνοσυνέλευσης της Τουρκίας με θέμα τη Γάζα.

Σύμφωνα με  ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης, η Εθνοσυνέλευση συνεδρίασε εκτάκτως την Πέμπτη, ύστερα από έκληση της αξιωματικής αντιπολίτευσης και κατόπιν πρωτοβουλίας του Προέδρου της, Νουμάν Κουρτουλμούς, προκειμένου να συζητηθεί η κατάσταση στη Γάζα και η ανθρωπιστική κρίση στην περιοχή.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, ο Υπουργός Εξωτερικών, Χακάν Φιντάν, ενημέρωσε τους βουλευτές για τις τελευταίες εξελίξεις και ανακοίνωσε μια σειρά από νέα, αυστηρά μέτρα που λαμβάνει η Άγκυρα.

«Διακόψαμε πλήρως τις εμπορικές μας σχέσεις με το Ισραήλ. Δεν επιτρέπουμε σε τουρκικά πλοία να προσεγγίζουν ισραηλινά λιμάνια και δεν επιτρέπουμε σε ισραηλινά αεροσκάφη να εισέρχονται στον εναέριο χώρο μας», δήλωσε ο κ. Φιντάν.

Ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών κατηγόρησε την Κυβέρνηση Νετανιάχου για «κρατική τρομοκρατία» και για χρήση της πείνας ως όπλο στη Γάζα, τονίζοντας ότι η Τουρκία απορρίπτει κατηγορηματικά οποιοδήποτε σχέδιο για εκτοπισμό των Παλαιστινίων από τα εδάφη τους. «Ένα τέτοιο σχέδιο, από όπου κι αν προέρχεται, είναι άκυρο για εμάς», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης, Νουμάν Κουρτουλμούς, χαρακτήρισε τις ενέργειες του Ισραήλ «έγκλημα πολέμου» και «γενοκτονία», προτείνοντας την αναστολή της ιδιότητας μέλους του Ισραήλ από διεθνείς οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένου του ΟΗΕ, μέχρι να συμμορφωθεί με το διεθνές δίκαιο. «Το παλαιστινιακό ζήτημα είναι για εμάς εθνική υπόθεση», υπογράμμισε ο κ. Κουρτουλμούς.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Φιντάν υποστήριξε επίσης ότι το διεθνές σύστημα που διαμορφώθηκε μετά τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο έχει αποτύχει και βρίσκεται σε κρίση νομιμοποίησης, ενώ συνέδεσε τις πρόσφατες αποφάσεις δυτικών χωρών να αναγνωρίσουν το παλαιστινιακό κράτος με τις διπλωματικές προσπάθειες της Τουρκίας, επαναλαμβάνοντας πως «η λύση των δύο κρατών είναι ο μόνος δρόμος».

Πηγή: ΚΥΠΕ

ΙΣΡΑΗΛΓΑΖΑΤΟΥΡΚΙΑΧΑΚΑΝ ΦΙΝΤΑΝΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

