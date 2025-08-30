Αμερικανικό καταδρομικό διασχίζει τη διώρυγα του Παναμά και αναπτύσσεται ανοικτά της Βενεζουέλας

Το θερμόμετρο της έντασης με τη Βενεζουέλα ανεβάζουν οι ΗΠΑ με την απόφασή τους να αναπτύξουν ναυτικές δυνάμεις στην Καραϊβική με το πρώτο πλοίο να διέρχεται ήδη από τη διώρυγα του Παναμά.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου είδαν το βράδυ της Παρασκευής (29/8) ένα αμερικανικό πυραυλοφόρο αντιτορπιλικό, το USS Lake Erie, να εισέρχεται στη διώρυγα του Παναμά κατευθυνόμενο προς την Καραϊβική, όπου η στρατιωτική ανάπτυξη που επιθυμεί η Ουάσινγκτον προκαλεί οργή στη Βενεζουέλα.

Το πολεμικό πλοίο, με ζωγραφισμένο τον αριθμό 70 με λευκά γράμματα στο πλευρό του, είχε δέσει τις δύο τελευταίες ημέρες στο λιμάνι Ρόντμαν, στην είσοδο της διώρυγας από την πλευρά του Ειρηνικού.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν την αποστολή πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική λέγοντας ότι σκοπός τους είναι η καταπολέμηση του διεθνούς λαθρεμπορίου ναρκωτικών.

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα την ανάπτυξη τριών αντιτορπιλικών εφοδιασμένων με κατευθυνόμενους πυραύλους ανοικτά των ακτών της Βενεζουέλας.

Σημειώνεται ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ έχει θέσει την καταστολή των καρτέλ ναρκωτικών ως κεντρικό στόχο της κυβέρνησής του, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας για τον περιορισμό της μετανάστευσης και την ασφάλεια των νότιων συνόρων των ΗΠΑ.

Ως απάντηση, η Βενεζουέλα ανακοίνωσε ότι στέλνει πλοία του Πολεμικού Ναυτικού και μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) για περιπολίες στα χωρικά ύδατά της.

Οι σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες διέρχονται κρίση εδώ και χρόνια και ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ εντείνει την πίεση στον Βενεζουελάνο ομόλογό του Νικολάς Μαδούρο, την επανεκλογή του οποίου τον Ιούλιο του 2024 δεν είχε αναγνωρίσει ο προηγούμενος πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν.

Η κυβέρνηση Τραμπ αύξησε τον Αύγουστο στα 50 εκατομμύρια δολάρια το ποσό της αμοιβής που προσφέρει για πληροφορίες που θα διευκόλυναν τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο, τον οποίο κατηγορεί πως είναι «επικεφαλής» συμμορίας που διακινεί ναρκωτικά, του Cártel de los Soles («καρτέλ των ήλιων»).

Πηγή: cnn.gr