Συμφωνίες για γεωτρήσεις στη Μεσόγειο αξίας $340 εκατ. υπέγραψε η Αίγυπτος

Τέσσερις συμφωνίες με διεθνείς εταιρείες, αξίας άνω των 340 εκατομμυρίων δολαρίων, υπέγραψε η Αίγυπτος για την εξερεύνηση πετρελαίου και φυσικού αερίου στη Μεσόγειο και το Δέλτα του Νείλου, ανακοίνωσε το Σάββατο το αιγυπτιακό Υπουργείο Πετρελαίου.

Οι συμφωνίες, οι οποίες υπογράφηκαν από την κρατική Αιγυπτιακή Εταιρεία Φυσικού Αερίου (EGAS), προβλέπουν την πραγματοποίηση 10 γεωτρήσεων στο πλαίσιο των προσπαθειών του Υπουργείου για ενίσχυση της εξερεύνησης και της παραγωγής.

Η Αίγυπτος, κάποτε περιφερειακός εξαγωγέας, στρέφεται όλο και περισσότερο στις εισαγωγές για να καλύψει την αυξανόμενη εγχώρια ζήτηση, καθώς μειώνεται η παραγωγή της από τα παλαιωμένα κοιτάσματα και υστερούν οι νέες επενδύσεις.

Η αιγυπτιακή παραγωγή φυσικού αερίου τον περασμένο Μάιο ανήλθε σε 3.545 εκατομμύρια κυβικά μέτρα, παρουσιάζοντας μείωση κατά πέραν του 40% από τον Μάρτιο του 2021, σύμφωνα με την Πρωτοβουλία Δεδομένων Κοινών Οργανισμών (JODI).

Η μία συμφωνία, που υπογράφει με τον πετρελαϊκό κολοσσό Shell, αξίας 120 εκατομμυρίων δολαρίων, καλύπτει τρία πηγάδια στην υπεράκτια περιοχή Merneith της Μεσογείου, αναφέρει το Υπουργείο.

Επίσης, η ιταλική Eni υπέγραψε συμφωνία 100 εκατομμυρίων δολαρίων για την πραγματοποίηση τριών γεωτρήσεων στο υπεράκτιο οικόπεδο του Ανατολικού Πορτ Σάιντ.

Μια τρίτη συμφωνία, αξίας 109 εκατομμυρίων δολαρίων, δόθηκε στην Arcius Energy, μια κοινοπραξία που ανήκει κατά 51% στην BP και κατά 49% στον επενδυτικό βραχίονα της ADNOC, XRG, για να λειτουργήσει στην υπεράκτια περιοχή της Βόρειας Νταμιέτα.

Το Υπουργείο Πετρελαίου της Αιγύπτου ανακοίνωσε επίσης μια συμφωνία 14 εκατομμυρίων δολαρίων με τη ρωσική Zarubezhneft για την πραγματοποίηση τεσσάρων γεωτρήσεων στο χερσαίο οικόπεδο της Βόρειας Ελ-Χατατμπά στο Δέλτα του Νείλου.

