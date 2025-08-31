Βίντεο της Χαμάς δείχνει τα ηγετικά στελέχη της πριν σκοτωθούν απο τον ισραηλινό στρατό

Βίντεο με πλάνα από πρώην ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στον απόηχο της παραδοχής ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή ο στρατιωτικός της ηγέτης, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους 22 μήνες.

Το βίντεο ανοίγει με πλάνα του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ. Στην πορεία υπάρχουν πλάνα από τη συνάντηση στην οποία εμφανίζονται ο Ντέιφ, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και ο αναπληρωτής διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας, Μαρβάν Ίσα. Και οι τρεις σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού το 2024, όπως και ο Μοχάμεντ Ντέιφ.

Σημειώνεται ότι το παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

