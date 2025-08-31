Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Βίντεο της Χαμάς δείχνει τα ηγετικά στελέχη της πριν σκοτωθούν απο τον ισραηλινό στρατό

Ο Γιαχία Σινουάρ - AP Photo/John Minchillo

Όλοι οι άνδρες που εμφανίζονται στο βίντεο σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού τους τελευταίους 22 μήνες.

Βίντεο με πλάνα από πρώην ηγετικά στελέχη της, που θεωρούνται οι αρχιτέκτονες της επίθεσης της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, έδωσε στη δημοσιότητα η Χαμάς στον απόηχο της παραδοχής ότι σκοτώθηκε σε ισραηλινή επιδρομή ο στρατιωτικός της ηγέτης, Μοχάμεντ Σινουάρ.

Το βίντεο ανοίγει με πλάνα του πρώην επικεφαλής της στρατιωτικής πτέρυγας της Χαμάς, Μοχάμεντ Ντέιφ. Στην πορεία υπάρχουν πλάνα από τη συνάντηση στην οποία εμφανίζονται ο Ντέιφ, ο επικεφαλής του πολιτικού γραφείου της Χαμάς, Ισμαήλ Χανίγια, ο ηγέτης της οργάνωσης στη Γάζα, Γιαχία Σινουάρ, και ο αναπληρωτής διοικητής της στρατιωτικής πτέρυγας, Μαρβάν Ίσα. Και οι τρεις σκοτώθηκαν σε επιχειρήσεις του ισραηλινού στρατού το 2024, όπως και ο Μοχάμεντ Ντέιφ.

Σημειώνεται ότι το παλαιστινιακό κίνημα επιβεβαίωσε το Σάββατο τον θάνατο του Μοχάμεντ Σινουάρ, του στρατιωτικού ηγέτη της στη Γάζα, λίγους μήνες αφότου το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι τον σκότωσε σε αεροπορική επιδρομή τον Μάιο.

Η Χαμάς δεν υπεισήλθε σε λεπτομέρειες σχετικά με τις συνθήκες του θανάτου του Μοχάμεντ Σινουάρ, αλλά συμπεριέλαβε τη φωτογραφία του μαζί με εκείνες άλλων ηγετών του κινήματος που χαρακτηρίστηκαν «μάρτυρες».

