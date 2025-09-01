Το Ισραήλ ανακοίνωσε πως σκότωσε τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού βραχίονα της Χαμάς

Οι αρχές του Ισραήλ διαβεβαίωσαν χθες Κυριακή πως σκότωσαν τον εκπρόσωπο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας, καθώς συνεχίζονται οι στρατιωτικές επιχειρήσεις στον παραθαλάσσιο θύλακο όπου ο πληθυσμός είναι αντιμέτωπος με τη λιμοκτονία κι οι καταστροφές είναι πελώριες, έπειτα από σχεδόν δυο χρόνια πολέμου.

«Πλέον φοβόμαστε τη νύχτα, (φοβόμαστε) να κοιμηθούμε στις σκηνές μας», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, κάτοικος, έπειτα από αλλεπάλληλα ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα τα οποία στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 63 ανθρώπους, σύμφωνα με την πολιτική προστασία.

«Ο τρομοκράτης εκπρόσωπος της Χαμάς, ο Αμπού Ομπάιντα, εξαλείφθηκε στη Γάζα, στάλθηκε να συναντήσει τα άλλα εξαλειφθέντα μέλη του άξονα του κακού του Ιράν, του Λιβάνου και της Υεμένης στα βάθη της κόλασης», σχολίασε μέσω X ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας Ισραέλ Κατς.

Ο ισραηλινός στρατός είχε νωρίτερα κάνει λόγο περί θανάτου «του Χουντχάιφα αλ Καχλούτ, γνωστού με το ψευδώνυμο Αμπού Ομπάιντα».

Η Χαμάς δεν έχει αντιδράσει μέχρι στιγμής στην ανακοίνωση αυτή.

«Δεν έχουμε τελειώσει, οι περισσότεροι ηγέτες της Χαμάς βρίσκονται στο εξωτερικό», αλλά «θα φτάσουμε και σε σ’ αυτούς», ανέφερε ο επικεφαλής του ισραηλινού επιτελείου Εγιάλ Ζαμίρ.

Εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Ιζεντίν αλ Κασάμ από το 2002, ο Αμπού Ομπάιντα ήταν από τις μορφές της Χαμάς που ανακοίνωσαν με βίντεο την έφοδο της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο νότιο Ισραήλ, το έναυσμα του πολέμου.

Από το ξέσπασμα του πολέμου, εκφωνούσε δεκάδες ομιλίες που αναμεταδίδονταν τηλεοπτικά, δημοσιοποιούσε ηχητικά μηνύματα κι ανακοινώσεις Τύπου, ενώ έκανε επίσης συχνές αναρτήσεις σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Εμφανιζόταν πάντα με στρατιωτική στολή και τα χαρακτηριστικά του προσώπου του καλυμμένα με παλαιστινιακή μαντίλα.

Νέο κύμα νυχτερινών βομβαρδισμών έπληξε τη νύχτα προχθές Σάββατο προς χθες Κυριακή διάφορους τομείς στη Λωρίδα της Γάζας, ιδίως την ομώνυμη πόλη, όπου ο ισραηλινός στρατός ετοιμάζεται για επίθεση ευρείας κλίμακας ώστε να την κυριεύσει για να «τελειώσει» τη Χαμάς, όπως ευαγγελίζεται η κυβέρνηση του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Το ξημέρωμα χθες, καπνοί υψώνονταν από την πόλη της Γάζας, στο βόρειο τμήμα του θυλάκου. Μπροστά σε κατεστραμμένη σκηνή, κουβέρτες γεμάτες αίματα διακρίνονταν ανάμεσα στα συντρίμμια.

«Προσευχόμαστε στον Θεό να τελειώσει ο πόλεμος διότι έχουμε εξαντληθεί από τους εκτοπισμούς, φοβόμαστε και πεινάμε», είπε η Ιμάν Ρατζάμπ, που ζει σε καταυλισμό εκτοπισμένων ο οποίος χτυπήθηκε, στη συνοικία Μακούσι.

«Φρίκη, φόβος και καταστροφή. Πήραν φωτιά όλες οι σκηνές, μόνο ο Θεός μας προστάτευσε από τη φωτιά», είπε ο Ασράφ Αμπού Άμσα, που διαμένει σε σκηνή λίγο πιο μακριά.

Στο νεκροτομείο του νοσοκομείου Σίφα, στην πόλη της Γάζας, συγγενείς θρηνούσαν μπροστά σε πτώματα αραδιασμένα το ένα δίπλα στο άλλο στο έδαφος.

Η πολιτική προστασία καταμέτρησε 63 νεκρούς χθες σε διάφορες επιθέσεις του στρατού του Ισραήλ στον θύλακο, αναμεσά τους 24 κοντά σε κέντρα διανομής τροφίμων.

Ερωτηθείς σχετικά από το AFP, ο ισραηλινός στρατός ανέφερε πως είναι πολύ δύσκολο να δώσει πληροφορίες αν δεν έχει συγκεκριμένες ώρες και τοποθεσίες για τα γεγονότα.

Λαμβανομένων υπόψη των περιορισμών που επιβάλλονται από τις ισραηλινές στρατιωτικές αρχές στα μέσα ενημέρωσης και την αδυναμία πρόσβασης σε πολλά σημεία στη Λωρίδα της Γάζας, το Γαλλικό Πρακτορείο σημειώνει πως δεν είναι σε θέση να επαληθεύσει με ανεξάρτητο τρόπο τις ανακοινώσεις που γίνονται από οποιαδήποτε πλευρά.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, σχεδόν όλος ο πληθυσμός έχει αναγκαστεί να εκτοπιστεί επανειλημμένα εξαιτίας του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, όπου οι περίπου 2 εκατ. κάτοικοι τελούν υπό πολιορκία του ισραηλινού στρατού για προσεχώς 23 μήνες.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει τομείς του θυλάκου σε κατάσταση λιμού, κάτι που αρνείται η ισραηλινή κυβέρνηση.

Το Σάββατο, η διεθνής επιτροπή του Ερυθρού Σταυρού προειδοποίησε εναντίον της μαζικής εσπευσμένης απομάκρυνσης του πληθυσμού της πόλης της Γάζας, που ο ισραηλινός στρατός τονίζει πως είναι «αναπόφευκτη» ενόψει της χερσαίας εφόδου για την κατάληψή της.

Χιλιάδες κάτοικοι την έχουν ήδη εγκαταλείψει. Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, ο πληθυσμός της περιοχής της Γάζας -της πόλης και των περιχώρων της- υπολογίζεται πως έφθανε το ένα εκατομμύριο ανθρώπους.

Με την προαναγγελθείσα κατάληψη της πόλης της Γάζας, ο κ. Νετανιάχου και οι ακροδεξιοί κυβερνητικοί εταίροι του διαβεβαιώνουν πως θα τελειώνουν με τη Χαμάς και θα φέρουν πίσω τους ομήρους που συνεχίζουν ακόμη να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας.

Χθες η Χαμάς επιβεβαίωσε τον θάνατο ακόμη ενός από τους ηγέτες της, του Μοχάμεντ Σινουάρ, τρεις μήνες αφού ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως τον σκότωσε σε πλήγμα στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας.

Η έφοδος της 7ης Οκτωβρίου 2023 είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 1.219 άνθρωποι στην ισραηλινή πλευρά, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε επίσημα δεδομένα. Από τους 251 ανθρώπους που είχαν απαχθεί εκείνη την ημέρα, στη Λωρίδα της Γάζας απομένουν 47, από τους οποίους όμως 25 έχουν κηρυχτεί νεκροί από τον ισραηλινό στρατό.

Στις ευρείας κλίμακας ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις αντιποίνων έχουν χάσει τη ζωή τους τουλάχιστον 63.459 άνθρωποι στον παλαιστινιακό θύλακο, στην πλειονότητά τους άμαχοι, σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους αριθμούς του υπουργείου Υγείας της κυβέρνησης της Χαμάς.

ΑΠΕ- ΜΠΕ