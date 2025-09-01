Υποψίες για «ρωσικές παρεμβολές» στο αεροσκάφος της φον ντερ Λάιεν - Προσγειώθηκε με χάρτες

Συναγερμός σήμανε την Δευτέρα (1/9) για την ασφάλεια της προέδρου της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όταν το αεροσκάφος που την μετέφερε δέχθηκε, σύμφωνα με αναφορά του CNNi, ρωσικές παρεμβολές στις υπηρεσίες πλοήγησης GPS σε αεροδρόμιο της Βουλγαρίας.

Τελικά το αεροσκάφος της προσγειώθηκε με ασφάλεια, στο Πλόβντιβ, τη Φιλιππούπολη, χρησιμοποιώντας παραδοσιακούς χάρτες, όπως δήλωσε αξιωματούχος στο CNNi.

Η επιτροπή έλαβε «πληροφορίες από τις βουλγαρικές αρχές ότι υποψιάζονται ότι αυτή η κατάφωρη παρέμβαση πραγματοποιήθηκε από τη Ρωσία» συμπλήρωσε ο ίδιος στο αμερικανικό μέσο.

«Αυτό το συμβάν θα ενισχύσει περαιτέρω την ακλόνητη δέσμευσή μας να ενισχύσουμε τις αμυντικές μας δυνατότητες και την υποστήριξή μας προς την Ουκρανία» πρόσθεσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν.

Η Φον ντερ Λάιεν πετούσε από τη Βαρσοβία προς την Βουλγαρία για να συναντήσει τον πρωθυπουργό της χώρας Ρόσεν Ζελιάζκοφ και να επισκεφθεί εργοστάσιο πυρομαχικών.

Πηγή: CNN.GR