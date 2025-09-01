«Ενεργοποιήθηκε μία από τις πιο ισχυρές και επικίνδυνες ζώνες του πλανήτη» – Πού οφείλονται οι φονικοί σεισμοί στο Αφγανιστάν

Η ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, υπεύθυνη για ορισμένες από τις πιο φονικές σεισμικές δονήσεις παγκοσμίως, επανέρχεται στο προσκήνιο με τη νέα σεισμική δραστηριότητα στο Αφγανιστάν. Ο Dr. Brian Baptie, σεισμολόγος του British Geological Survey, εξηγεί γιατί η περιοχή αυτή απελευθερώνει το 15% της παγκόσμιας σεισμικής ενέργειας και παραμένει μία από τις πιο επικίνδυνες του πλανήτη.

«Η δύναμη πίσω από τον τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στον σχηματισμό των Ιμαλαΐων, του Καρακοράμ και του Θιβετιανού Οροπεδίου – δηλαδή η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας», δήλωσε ο Dr. Baptie στο Science Media Centre

Όπως επισημαίνει, «με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 χιλιοστών ανά έτος, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πλέον σεισμικά ενεργές περιοχές του πλανήτη – ευθύνεται για περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως».

Πρόκειται, όπως σημειώνει, για «μια περιοχή εξαιρετικά υψηλού σεισμικού κινδύνου, με συχνή σεισμική δραστηριότητα που διασπείρεται σε πολύπλοκα ρηξιγενή συστήματα, κατανεμημένα σε ευρεία γεωγραφική έκταση».

Λόγω της γεωγραφικής της θέσης, η χώρα έχει αντιμετωπίσει ένα μακρύ ιστορικό καταστροφικών σεισμών. «Πολλοί από τους μεγαλύτερους σεισμούς έχουν σημειωθεί στην περιοχή Hindu Kush, στα βορειοανατολικά του Αφγανιστάν, όπου έχουν καταγραφεί 12 σεισμοί με μέγεθος άνω των 7 Ρίχτερ από το 1900», αναφέρει ο σεισμολόγος.

Ωστόσο, και άλλες περιοχές του Αφγανιστάν πλήττονται από σεισμούς, όπως η ανατολική και νοτιοανατολική χώρα.

«Η κλίμακα της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών φυσικών καταστροφών και η ποιότητα των κατασκευών στην περιοχή μπορούν να οδηγήσουν σε σημαντική απώλεια ανθρώπινων ζωών σε τέτοιου είδους γεγονότα», προειδοποιεί.

Ο Dr. Baptie υπενθυμίζει μάλιστα χαρακτηριστικές τραγωδίεςτου παρελθόντος, όπως: τον σεισμό μεγέθους 6,0 στη νοτιοανατολική χώρα το 2022, που προκάλεσε τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων και πυροδότησε κατολισθήσεις, τη σειρά τεσσάρων ισχυρών σεισμών μεγέθους 6,3 στην επαρχία Χεράτ το 2023, που στοίχισαν τη ζωή σε περίπου 1.500 ανθρώπους, και τον φονικό σεισμό των 7,6 Ρίχτερ κοντά στο Μουζαφαραμπάντ του Κασμίρ το 2005, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο τουλάχιστον 76.000 ανθρώπων.

