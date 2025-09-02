Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
2.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, λένε οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η Πιονγκγιάνγκ και η Μόσχα συνδέονται από το 2024 με μια συμφωνία ασφάλειας και άμυνας.

Περίπου 2.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες σκοτώθηκαν στη ρωσοουκρανική σύγκρουση, δήλωσε σήμερα ένας νοτιοκορεάτης βουλευτής, επικαλούμενος στοιχεία των υπηρεσιών πληροφοριών της χώρας του, έπειτα από συνάντησή του με στελέχη αυτών των τελευταίων.

Τον Απρίλιο «υπολόγιζαν τον αριθμό των νεκρών σε τουλάχιστον 600», όμως στη βάση επικαιροποιημένων εκτιμήσεων «υπολογίζουν πλέον τον αριθμό αυτό σε περίπου 2.000», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν έπειτα από μια συνεδρίαση ενημέρωσης από την νοτιοκορεατική Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (NIS).

Οι μυστικές υπηρεσίες της Νότιας Κορέας και δυτικών χωρών υποστήριξαν πως η Πιονγκγιάνγκ είχε στείλει περισσότερους από 10.000 στρατιώτες στη ρωσική περιφέρεια του Κουρσκ το 2024, όταν είχε πραγματοποιηθεί εκεί επίθεση του Κιέβου, καθώς και βλήματα πυροβολικού, πυραύλους και συστήματα ρουκετών μεγάλου βεληνεκούς.

Ο αντιπολιτευόμενος βουλευτής Λι Σέονγκ-κουέουν, μέλος του Κόμματος της Λαϊκής Εξουσίας του πρώην προέδρου Γιουν Σουκ Γέολ, δήλωσε επίσης πως οι νοτιοκορεατικές υπηρεσίες πληροφοριών εκτιμούν ότι η Βόρεια Κορέα προβλέπει να αναπτύξει επιπλέον 6.000 στρατιωτικούς στη Ρωσία, οι 1.000 από τους οποίους έχουν ήδη φθάσει.

Το βορειοκορεατικό πρακτορείο ειδήσεων KCNA μετέδωσε το Σάββατο ότι ο βορειοκορεάτης ηγέτης Κιμ Γιονγκ Ουν είχε απευθυνθεί την προηγουμένη σε οικογένειες στρατιωτών που σκοτώθηκαν στις μάχες εναντίον της Ουκρανίας πολεμώντας για τη Ρωσία.

Την προηγούμενη εβδομάδα είχε ήδη συναντήσει μερικές από τις οικογένειες αυτές στη διάρκεια μιας άλλης δημόσιας τελετής παρασημοφόρησης των στρατιωτικών.

Ο βορειοκορεάτης ηγέτης θα παρευρεθεί αύριο, Τετάρτη, στο Πεκίνο σε μια γιγάντια στρατιωτική παρέλαση για τα 80 χρόνια από το τέλος του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου, στην οποία αναμένονται και περίπου 25 άλλοι ξένοι ηγέτες, μεταξύ των οποίων ο Βλαντίμιρ Πούτιν.

Η Μόσχα και το Κίεβο δεν αποκαλύπτουν το σύνολο των στρατιωτών που είναι ανεπτυγμένοι στη σύγκρουση ούτε τις απώλειές τους. Τον Ιούνιο 2024, ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είχε κάνει λόγο για «σχεδόν 700.000» στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία, ένας αριθμός που αναφέρθηκε επίσης τον Ιουνίο 2025 από τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

