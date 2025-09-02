Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Γιατί η Νέα Ζηλανδία επιτρέπει και πάλι σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν ακίνητα στη χώρα

Η απαγόρευση, που είχε τεθεί σε ισχύ το 2018 είχε στόχο να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των ακινήτων στη χώρα αυτή του Νοτίου Ειρηνικού

Η Νέα Ζηλανδία θα επιτρέψει και πάλι σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν ακίνητα στη χώρα, ακυρώνοντας εν μέρει απαγόρευση που αποσκοπούσε να φρενάρει την άνοδο των τιμών των ακινήτων στην επικράτειά της, σύμφωνα με νέους κανονισμούς που ανακοινώθηκαν.

Οι ξένοι που επενδύουν πάνω από 5 εκατομμύρια δολάρια Νέας Ζηλανδίας (περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ) στη χώρα σε περίοδο τριών ετών θα μπορούν να αγοράσουν ή να κατασκευάσουν ένα σπίτι. Οι νέοι κανονισμοί θα τεθούν σε ισχύ ως το τέλος του έτους.

Η απαγόρευση, που είχε τεθεί σε ισχύ το 2018 από την κεντροαριστερή κυβέρνηση της πρώην πρωθυπουργού Τζασίντα Άρντερν, είχε στόχο να περιοριστεί η άνοδος των τιμών των ακινήτων στη χώρα αυτή του Νοτίου Ειρηνικού. Η άνοδος αυτή των τιμών είχε αποδοθεί τότε σε επίπεδα ρεκόρ μετανάστευσης και σε έλλειψη στέγης.

Οι τιμές των ακινήτων έπεσαν τα δύο τελευταία χρόνια, αλλά η προσφορά στέγης παραμένει περιορισμένη και η πρόσβαση στην ιδιοκτησία παραμένει εκτός των δυνατοτήτων πολλών Νεοζηλανδών. Για τον λόγο αυτό αποφασίστηκε να επιτραπεί σε πλούσιους αλλοδαπούς να αγοράζουν τα ακίνητα στη χώρα.

Η Νέα Ζηλανδία έχει γίνει λόγω της απομονωμένης θέσης της δημοφιλής μεταξύ ορισμένων πολύ πλούσιων αλλοδαπών που αναζητούν ηρεμία.

Πηγή: lifo.gr

ΚΟΣΜΟΣ

