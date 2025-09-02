Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ισραήλ: Ο πρόεδρος Χέρτζογκ θα συναντηθεί με τον πάπα Λέοντα στο Βατικανό

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Η συζήτησή τους θα επικεντρωθεί «στις προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων», σύμφωνα με την ισραηλινή προεδρία.

Ο πάπας Λέων αναμένεται να συναντηθεί με τον πρόεδρο του Ισραήλ, έπειτα από συνεχείς εκκλήσεις του ποντίφικα για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

Ανταποκρινόμενος θετικά στην πρόσκληση του πάπα, ο Ισαάκ Χέρτζογκ θα μεταβεί μεθαύριο, Πέμπτη, στο Βατικανό, για μονοήμερη επίσκεψη.

Ο ισραηλινός πρόεδρος θα συναντηθεί επίσης με τον επικεφαλής των διπλωματών του Βατικανού καρδινάλιο, Πιέτρο Παρολίν, ενώ θα επισκεφθεί επίσης τα Αρχεία και τη Βιβλιοθήκη του Βατικανού, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Στη σχετική ανακοίνωση από την ισραηλινή προεδρία, αναφέρεται ότι: «Οι συναντήσεις τους θα επικεντρωθούν στις προσπάθειες για την εξασφάλιση της απελευθέρωσης των ομήρων, στη μάχη εναντίον του παγκόσμιου αντισημιτισμού και στην προστασία των χριστιανικών κοινοτήτων στη Μέση Ανατολή, παράλληλα με συζητήσεις για άλλα πολιτικά ζητήματα».

Ισραήλ: Το μήνυμα του πάπα για τα «αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται»

Στο νέο του μήνυμα από την Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ εξέφρασε τη θλίψη του για τα «αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται» σε ολόκληρο τον κόσμο.

Μιλώντας στα αγγλικά, ο ποντίφικας είπε την Κυριακή: «Συμπεριλαμβάνουμε στις προσευχές μας τα αμέτρητα παιδιά που σκοτώνονται και τραυματίζονται καθημερινά παγκοσμίως. Ας προσευχηθούμε στον Θεό να βάλει ένα τέλος στην πανδημία των όπλων, μεγάλων και μικρών, που μολύνει τον κόσμο μας».

Ο Αμερικανός πάπας Λέων δεν παρέλειψε να αναφερθεί στον πόλεμο στην Ουκρανία. «Να μην ενδώσει κανείς στην αδιαφορία» μπροστά στον πόλεμο, τόνισε, τρεις ημέρες μετά τη νέα ρωσική επίθεση εναντίον του Κιέβου που στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 25 ανθρώπους -ανάμεσά τους τέσσερα παιδιά.

«Είναι καιρός οι υπεύθυνοι να απαρνηθούν τη λογική των όπλων και να δεσμευτούν στην οδό της διαπραγμάτευσης και της ειρήνης, με τη στήριξη της διεθνούς κοινότητας», υπογράμμισε.

Ο Λέων ΙΔ αναφέρθηκε επίσης στην ένοπλη επίθεση που διαπράχθηκε την περασμένη Τετάρτη, κατά τη διάρκεια μιας λειτουργίας σε καθολικό σχολείο της Μινεσότα, στις ΗΠΑ, όπου σκοτώθηκαν δύο παιδιά.

Πηγή: lifo.gr

