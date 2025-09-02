Δωρεά €1 εκ. και 130 τόνοι βοήθειας ΕΕ στο Αφγανιστάν για αντιμετώπιση σεισμού

Μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε το βορειοανατολικό Αφγανιστάν, η Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) ενέκρινε χρηματοδότηση έκτακτης ανθρωπιστικής βοήθειας ύψους 1 εκατ. ευρώ για την κάλυψη των πλέον επειγουσών αναγκών του πληγέντος πληθυσμού.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τα χρήματα αυτά θα διατεθούν σε εταίρους στον τομέα της ανθρωπιστικής βοήθειας που ήδη πραγματοποιούν επιτόπου επιχειρήσεις αρωγής.

Επιπλέον, η ΕΕ θα αποστείλει δωρεά περίπου 130 τόνων σε προμήθειες αρωγής από τα δικά της ανθρωπιστικά αποθέματα. Αυτές περιλαμβάνουν είδη πρώτης ανάγκης, όπως σκηνές και άλλα είδη προσωρινής στέγασης, ρούχα, ιατρικές προμήθειες και υλικό για τον καθαρισμό του νερού.

Οι προμήθειες θα παραδοθούν με δύο ανθρωπιστικές πτήσεις, χρηματοδοτούμενες από την ΕΕ, οι οποίες έχουν προγραμματιστεί να φθάσουν στην Καμπούλ αργότερα αυτή την εβδομάδα.

Η ΕΕ οργανώνει ανθρωπιστικές πτήσεις προς το Αφγανιστάν από το 2021, μεταξύ των οποίων αρκετές μετά τον θανατηφόρο σεισμό του 2023 στη Χεράτ, οι οποίες έχουν ήδη μεταφέρει περίπου 2.000 τόνους σε είδη ζωτικής σημασίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ