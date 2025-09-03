Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ο Τραμπ κατηγορεί την Κίνα ότι συνομωτεί με Πούτιν και Κιμ

«Ας περάσουν ο Πρόεδρος Σι και ο θαυμάσιος κινεζικός λαός μια υπέροχη μέρα εορτασμών», ευχήθηκε ο Τραμπ μέσω Truth Social.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατηγόρησε χθες Τρίτη το βράδυ τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ πως «συνωμοτεί» εναντίον των ΗΠΑ μαζί με τους ηγέτες της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν και της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν, τους οποίους υποδέχθηκε στο Πεκίνο, με την ευκαιρία τεράστιας στρατιωτικής παρέλασης στην επέτειο του τέλους του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.

«Παρακαλώ να δώσετε τους πιο θερμούς χαιρετισμούς μου στον Βλαντίμιρ Πούτιν και στον Κιμ Γιονγκ Ουν, καθώς συνωμοτείτε εναντίον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής», πρόσθεσε, σε τόνο κατά τα φαινόμενα σαρκαστικό.

ΚΥΠΕ

