Θετικό το Ισραήλ στην πρόταση Τραμπ, θετική η Παλαιστίνη για αφοπλισμό Χαμάς

Το Ισραήλ επιβεβαίωσε και επίσημα ότι διάκειται θετικά στο sχέδιο Τραμπ για τη Γάζα και τους oμήρους.

Μιλώντας στο Ζάγκρεμπ έπειτα από συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό της Κροατίας Αντρέι Πλένκοβιτς, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Γεδεών Σάαρ εξέφρασε την προθυμία της χώαρς του να εξετάσει την πρόταση του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου.

«Ο πόλεμος μπορεί να τελειώσει αύριο», δήλωσε ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ. «Ο Πρόεδρος Τραμπ το κατέστησε σαφές πριν από δύο ημέρες: το Ισραήλ είπε 'ναι' στην πρότασή του. Είμαστε έτοιμοι να αποδεχθούμε μια πλήρη συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο, με βάση την απόφαση του υπουργικού συμβουλίου. Έχουμε μόνο δύο απλές απαιτήσεις: την επιστροφή των ομήρων — 48 όμηροι εξακολουθούν να κρατούνται σε βάναυση αιχμαλωσία. Και η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί», ανέφερε

Ο Ισραηλινός ΥΠΕΞ στάθηκε ιδιαίτερα στη δεύτερη απαίτηση του Ισραήλ, η οποία όπως είπε, «δεν είναι μόνο κρίσιμη για το Ισραήλ, αλλά υπόσχεται ένα καλύτερο μέλλον για τη Γάζα και τους Παλαιστινίους, απαλλαγμένο από το καταπιεστικό τρομοκρατικό καθεστώς της Χαμάς».

Με τη θέση αυτή συμφωνεί και η Παλαιστίνη. Ο Παλαιστίνιος Πρόεδρος, Μαχμούντ Αμπάς, δήλωσε χθες βράδυ, έπειτα από συνάντησή του με τη νέα Υπουργό Εξωτερικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Yvette Cooper ότι η Χαμάς θα πρέπει να παραδώσει τα όπλα της μετά τον πόλεμο. «Η Χαμάς δεν θα έχει καμία εξουσία μετά τον πόλεμο και θα παραδώσει τα όπλα της στην Παλαιστινιακή Αρχή, επειδή θέλουμε ένα αποστρατιωτικοποιημένο κράτος», δήλωσε ο Αμπάς.

Αν και οι λεπτομέρειες της πρότασης Τραμπ δεν έχουν γίνει γνωστές, οι πληροφορίες των ΜΜΕ στο Ισραήλ συγκλίνουν στο ότι η πρόταση απαιτεί την άμεση απελευθέρωση των ομήρων, το πάγωμα της επιχείρησης του Ισραήλ στην πόλη της Γάζας και την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια συνολική λύση στη Γάζα.

