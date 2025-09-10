Δικαιούμαστε να απαντήσουμε στο χτύπημα, λέει το Κατάρ

Ο Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ-Θάνι, δήλωσε το βράδυ της Τρίτης ότι το Κατάρ υπέστη «μια τρομοκρατική επίθεση και δεν θα ανεχτεί καμία παραβίαση της κυριαρχίας και της εδαφικής του ακεραιότητας, διατηρώντας το δικαίωμα να απαντήσει».
Ο Αλ-Θάνι είπε επίσης ότι το Κατάρ αποφάσισε να συστήσει ειδική ομάδα για να εξετάσει την απάντηση.
Την ίδια ώρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Κατάρ, διέψευσε τη δήλωση του Λευκού Οίκου ότι ο Πρόεδρος Τραμπ ενημέρωσε το Κατάρ πριν από την επίθεση στη Ντόχα.
«Αυτοί οι ισχυρισμοί είναι ψευδείς. Η κλήση που ελήφθη από επίσημη αμερικανική πηγή έγινε ενώ ακούγονταν οι εκρήξεις της επίθεσης», είπε ο Εκπρόσωπος.
Πηγή: ΚΥΠΕ