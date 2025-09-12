Η σύζυγος του Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκιση - Τον κατηγόρησε για τις δωροδοκίες

Η σύζυγος του πρώην γερουσιαστή Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε σε 4,5 χρόνια φυλάκισης, αφού με δάκρυα στα μάτια κατηγόρησε τον σύζυγό της ότι ήταν ο εγκέφαλος του σχεδίου για την αποδοχή μιας σειράς δωροδοκιών, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, ράβδων χρυσού και ενός Mercedes Benz.

Η 58χρονη Ναντίν Μενέντεζ καταδικάστηκε τον Απρίλιο από ομοσπονδιακή επιτροπή ενόρκων στο Μανχάταν για τον - όπως ισχυρίστηκαν οι εισαγγελείς - καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισε σε ένα πολυετές σχέδιο δωροδοκιών μαζί με τον σύζυγό της, έναν πρώην επιφανή Δημοκρατικό από το Νιου Τζέρσεϊ που διετέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της Γερουσίας.

Ο Αμερικανός περιφερειακός δικαστής Σίντνεϊ Στάιν ανακοίνωσε την ποινή λέγοντας ότι δεν ήταν αθώα. Εκτός από την ποινή φυλάκισης, της επέβαλε και την καταβολή προστίμου ύψους 922.000 δολαρίων.

Η Ναντίν Μενέντεζ είπε από τη μεριά της ότι έκανε μόνο ό,τι της είπε ο σύζυγός της, λέγοντας ότι «δεν υπήρχε περίπτωση να με παρασύρει ή να μου ζητήσει να κάνω κάτι παράνομο, ή τουλάχιστον έτσι πίστευα».

«Με χειραγωγούσε σαν μαριονέτα», υποστήριξε η Ναντίν Μενέντεζ στο δικαστήριο, λέγοντας με δάκρυα στο πρόσωπο: «Τον εμπιστευόμουν τυφλά».

Οι εισαγγελείς ζήτησαν να της επιβληθεί ποινή φυλάκισης τουλάχιστον επτά ετών, υποστηρίζοντας ότι διαδραμάτισε «κρίσιμο ρόλο» στις δωροδοκίες. Οι δικηγόροι της ζήτησαν επιείκεια, επικαλούμενοι, μεταξύ άλλων, το γεγονός ότι πάσχει από καρκίνο και χρειάζεται να υποβληθεί σε διάφορες ιατρικές επεμβάσεις.

Ο Μπομπ Μενέντεζ καταδικάστηκε πέρυσι σε μια δίκη όπου κατηγόρησε τη Ναντίν ότι δέχτηκε τις δωροδοκίες χωρίς να το γνωρίζει. Ωστόσο, στις αρχές Αυγούστου έγραψε στο δικαστήριο από τη φυλακή όπου εκτίει ποινή 11 ετών, ζητώντας από τον δικαστή να την απαλλάξει από οποιαδήποτε ποινή φυλάκισης. «Η Ναντίν δεν είναι το άτομο που την παρουσίασαν οι εισαγγελείς ή, για την ακρίβεια, οι δικηγόροι της υπεράσπισης», έγραψε ο Μενέντεζ.

Και οι δύο Μενέντεζ έχουν ασκήσει έφεση κατά των αποφάσεων.

