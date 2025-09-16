Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

"Αποτρόπαια" όσα συμβαίνουν στη Γάζα λέει ο ΓΓ του ΟΗΕ

Ο Αντόνιο Γκουτέρες είπε πως θα ήταν πρόθυμος να συναντηθεί με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό, Βενιαμίν Νετανιάχου, και με τον Αμερικανό Πρόεδρο, Ντόναλντ Τραμπ, στο περιθώριο της 80ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, δήλωσε σήμερα ότι όσα συμβαίνουν στη Γάζα είναι "αποτρόπαια", υπογραμμίζοντας πως ο πόλεμος στον παλαιστινιακό θύλακα είναι απαράδεκτος από ηθικής, πολιτικής και νομικής άποψης.

«Παρακολουθούμε τη συστηματική καταστροφή της πόλης της Γάζας», είπε σχολιάζοντας την κλιμάκωση των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ.

ΚΥΠΕ

