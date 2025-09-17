Αεροσκάφος πλησίασε εν πτήσει το Air Force One του Τραμπ - «Προσοχή! Στρίψτε αμέσως 20 μοίρες!»

Αεροσκάφος της Spirit Airlines πλησίασε υπερβολικά το Air Force One, την ώρα που μετέφερε τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Λονδίνο.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Newsweek, το Air Force One και η πτήση Spirit 1300, ένα αεροσκάφος Airbus SE A321 με προορισμό από το Fort Lauderdale στη Βοστώνη, πετούσαν πάνω από το Long Island όταν ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας παρατήρησε ότι τα ύψη τους ήταν παρόμοια και οι διαδρομές πτήσης τους συνέκλιναν.

Η προειδοποίηση του ελεγκτή για αλλαγή πορείας

Ο ελεγκτής προειδοποίησε τους πιλότους της Spirit να αλλάξουν πορεία. Αν και τα αεροσκάφη παρέμειναν σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων το ένα από το άλλο και δεν υπήρξε κίνδυνος να υπερβούν τα όρια ασφαλείας, το συμβάν προσέλκυσε την προσοχή των κοινωνικών μέσων τόσο για το διάσημο προεδρικό αεροσκάφος όσο και για την επικοινωνία του ελεγκτή.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά»

Ο Τραμπ έφτασε στο Λονδίνο αργά το βράδυ της Τρίτης για επίσημη επίσκεψη που περιλαμβάνει συνάντηση με τον βασιλιά Κάρολο στο κάστρο του Ουίνδσορ. Η συνάντηση με το αεροσκάφος της Spirit δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά από τον λογαριασμό @JonNYC στην εφαρμογή Bluesky media. Το ηχητικό υλικό μοιράστηκε ο @thenewarea51 στο X.

«Δώστε προσοχή, Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες προς τα δεξιά», επανέλαβε ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας, αφού το πλήρωμα της αεροπορικής εταιρείας δεν απάντησε στο αρχικό του μήνυμα. «Spirit 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΑΜΕΣΩΣ». Αυξάνοντας ξανά τη φωνή του, ο ελεγκτής διέταξε: «Spirit Wings 1300, στρίψτε 20 μοίρες ΔΕΞΙΑ. ΑΜΕΣΩΣ».

«Προσέξτε! Αφήστε το iPad!»

Εν τέλει, οι πιλότοι της Spirit ανταποκρίθηκαν στην εντολή για αλλαγή πορείας. «Spirit 1300, υπάρχει κίνηση 6 ή 8 μίλια αριστερά από το αριστερό σας φτερό. 747. Είμαι σίγουρος ότι μπορείτε να δείτε ποιος είναι», είπε ο ελεγκτής, αναφερόμενος στο αεροσκάφος Air Force One.

«Θα είχα το νου μου, είναι λευκό και μπλε». Και ο ελεγκτής της Νέας Υόρκης είχε μια τελευταία προειδοποίηση για το πλήρωμα του Spirit: «Προσέξτε! Αφήστε το iPad!».

AIR FORCE ONE and Spirit Airlines flt NK1300 got too close over Long Island, New York for Air Traffic Control and get’s yelled at including getting told “GET OFF THE IPAD”! 😂



Tip via @xJonNYC

Audio via @liveatc & Tracking via @ADSBex pic.twitter.com/sLJ0rip8sG — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 17, 2025

