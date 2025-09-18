Στα παρασκήνια του βασιλικού δείπνου στο Ουίνδσορ: Πρίγκιπας Ουίλιαμ και Κέιτ Μίντλετον χέρι - χέρι

Ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τα παρασκήνια του επίσημου βασιλικού δείπνου στο ζεύγος Τραμπ, που πραγματοποιήθηκε χθες, Πέμπτη (18/09/25) στο Κάστρο του Ουίνδσορ, μοιράστηκαν ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον.

Λίγο πριν την άφιξη του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και της Πρώτης Κυρίας Μελάνια Τραμπ, ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον εμφανίστηκαν να κρατούνται χέρι-χέρι, μια δημόσια εκδήλωση τρυφερότητας που δεν συνηθίζεται για τα μέλη της βασιλικής οικογένειας.

Το στιγμιότυπο ανέβηκε ως story στην επίσημη σελίδα τους στο Instagram, με τη φράση «πίσω από τα παρασκήνια».

Η λαμπερή εμφάνιση της Κέιτ Μίντλετον

Για το επίσημο δείπνο η πριγκίπισσα της Ουαλίας επέλεξε μία μάξι δημιουργία υψηλής ραπτικής από δαντέλα και μετάξι σε χρυσό και εκρού απόχρωση, της Βρετανίδας σχεδιάστριας Phillipa Lepley.

Πάνω στο φόρεμά της έφερε το Βασιλικό Οικογενειακό Τάγμα του Βασιλιά Καρόλου Γ', της Βασίλισσας Ελισάβετ Β' και τον Μεγαλόσταυρο του Βασιλικού Βικτωριανού Τάγματος, με αστέρι και ζώνη. Για να ολοκληρώσει το σύνολο, κράτησε ένα χρυσό clutch Anya Hindmarch και φόρεσε χρυσές γόβες Aquazzura Fenix με μυτερή μύτη.

Η επιλογή των κοσμημάτων

Ωστόσο, το επίκεντρο της εμφάνισής της ήταν η επιλογή των κοσμημάτων καθώς φόρεσε ένα ζευγάρι σκουλαρίκια που ανήκαν στην βασίλισσα Ελισάβετ και την εμβληματική τιάρα Lover's Knot, ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της πριγκίπισσας Νταϊάνα, σύμφωνα με τη Vogue.

Η διάσημη τιάρα από μαργαριτάρια και διαμάντια κατασκευάστηκε από το βασιλικό κοσμηματοπωλείο Garrard το 1914 σε σχέδιο της γιαγιάς της Ελισάβετ, βασίλισσας Μαίρης.

Στο άκρως εντυπωσιακό δείπνο στο Κάστρο του Ουίνδσορ παρακάθησαν περίπου 160 προσκεκλημένοι με την πριγκίπισσα της Ουαλίας να κάθεται ανάμεσα στον Αμερικανό Πρόεδρο και τον Γαλλολιβανέζο επιχειρηματία και γαμπρό του Τραμπ, Μάικλ Μπούλος (Michael Boulos), σύμφωνα με τον People.

