Σε εγρήγορση τα κυπριακά αεροδρόμια μετά την κυβερνοεπίθεση στην Ευρώπη

Δεν επηρεάστηκαν τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από την κυβερνοεπίθεση που έπληξε αρκετά ευρωπαϊκά αεροδρόμια, που στόχευσε έναν πάροχο υπηρεσιών για συστήματα check-in και επιβίβασης.

Πληροφορίες από την Hermes Airports, διαχειρίστρια εταιρεία των αεροδρομίων της Κύπρου, αναφέρουν ότι η επίθεση που έγινε στον συγκεκριμένο πάροχο αφορά συστήματα check-in και επιβίβασης.

Ωστόσο τα κυπριακά αεροδρόμια χρησιμοποιούν διαφορετικό σύστημα από αυτό στο οποίο έγινε η κυβερνοεπίθεση και δεν επηρεάζονται.

Η Hermes Airports παρακολουθεί την κατάσταση και παραμένει σε εγρήγορση.

Κυβερνοεπίθεση σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Κυβερνοεπίθεση σε πάροχο υπηρεσιών υπεύθυνο για τα συστήματα check-in και επιβίβασης προκάλεσε σοβαρά προβλήματα σε αρκετά μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια, συμπεριλαμβανομένων του Χίθροου στο Λονδίνο, των Βρυξελλών και του Βερολίνου, οδηγώντας σε καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters κοινός πάροχος ηλεκτρονικών συστημάτων στα αεροδρόμια, η Collins Aerospace ( RTX) ανακοίνωσε ότι η κυβερνοεπίθεση προκάλεσε διακοπή του λογισμικού MUSE. «Ο αντίκτυπος περιορίζεται στους ηλεκτρονικούς πελάτες check-in και παράδοσης αποσκευών και οι καθυστερήσεις μπορούν να μετραιαστούν με χειροκίνητη λειτουργίες», ανακοίνωσε η εταιρεία.

Ακυρώσεις πτήσεων στις Βρυξέλλες

Η επίθεση αχρήστευσε τα αυτοματοποιημένα συστήματα, με αποτέλεσμα οι διαδικασίες check-in και επιβίβασης να πραγματοποιούνται μόνο χειροκίνητα, ανακοίνωσε το Αεροδρόμιο Βρυξελλών. Στις 7:00 το πρωί, εννέα πτήσεις είχαν ήδη ακυρωθεί και για δεκαπέντε ανακοινώθηκε καθυστέρηση για τουλάχιστον μία ώρα. «Ο πάροχος υπηρεσιών εργάζεται ενεργά για την εξεύρεση λύσης και προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα το συντομότερο δυνατό», δήλωσε η εκπρόσωπος του αεροδρομίου Ιχσάνε Τσιούα Λέχλι ενώ γνωστοποίησε ότι 35.000 άνθρωποι θα ταξίδευαν σήμερα.

Χίθροου: Καθυστερήσεις όχι παραπάνω από μισή ώρα

Οι αρχές του βρετανικού αεροδρομίου προειδοποιούν ότι οι επιβάτες πρέπει να ελέγχουν τις ώρες στα δρομολόγια πτήσεων αν και για την ώρα δεν έχουν ακυρωθεί πτήσεις και οι καθυστερήσεις περιορίζονται κάτω της μίας ώρας.

Το Χίθροου ανακοίνωσε από την πρώτη στιγμή ότι κοινός πάροχος για τα ευρωπαϊκά αεροδρόμια αντιμετωπίζει «τεχνικό πρόβλημα», κατονομάζοντας την εταιρεία Collins Aerospace.

«Η Collins Aerospace, η οποία παρέχει συστήματα check-in και επιβίβασης για αρκετές αεροπορικές εταιρείες σε πολλά αεροδρόμια παγκοσμίως, αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα που μπορεί να προκαλέσει καθυστερήσεις στους αναχωρούντες επιβάτες. Ενώ ο πάροχος καταβάλλει προσπάθειες για την ταχεία επίλυση του προβλήματος, συμβουλεύουμε τους επιβάτες να ελέγχουν την κατάσταση της πτήσης τους και να μην προσέρχονται νωρίτερα από 2-3 ώρες ελέγχοντας πρώτα με την αεροπορική εταιρεία τον προγραμματισμό πτήσεων», σύμφωνα με την ανακοίνωση του βρετανικού αεροδρόμιου.

Βερολίνο: Μεγαλύτερη αναμονή για επιβίβαση

Το αεροδρόμιο Βερολίνου-Βρανδεμβούργου στη Γερμανία ανακοίνωσε ότι «δεν ήταν ο στόχος της κυβερνοεπίθεσης, αλλά επηρεάστηκε έμμεσα από αυτήν». Οι επιβάτες ενημερώθηκαν να αναμένουν μεγαλύτερους χρόνους αναμονής για το check-in και την επιβίβαση, «λόγω τεχνικού προβλήματος σε πάροχο συστήματος που λειτουργεί σε όλη την Ευρώπη», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση.

Σύμφωνα με εκπρόσωπο, το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης δεν έχει επηρεαστεί από το περιστατικό.

Με πληροφορίες από ΚΥΠΕ/ ertnews.gr