Προς αποκατάσταση η λειτουργία των ευρωπαϊκών αεροδρομίων μετά από τις κυβερνοεπιθέσεις

Μερικά από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά αεροδρόμια έδωσαν μάχη χθες για να επιστρέψουν στην ομαλή λειτουργία τους, μετά από την κυβερνοεπίθεση που δέχθηκαν στα αυτόματα συστήματα καταχώρησης / εγγραφής των επιβατών (check-in), με τις Βρυξέλλες να ζητούν από τις αεροπορικές εταιρίες να προχωρήσουν σε ακύρωση του 50% των προγραμματισμένων για σήμερα αναχωρήσεων αεροσκαφών εξαιτίας των προβλημάτων που επιμένουν.

Χάκερς την Παρασκευή στοχοποίησαν την Collins Aerospace που διαχειρίζεται τα συστήματα check in, ιδιοκτησίας της RTX, προκαλώντας προβλήματα στη λειτουργία των αεροδρομίου Χίθροου στο Λονδίνο (που έχει τη μεγαλύτερη επιβατική διακίνηση στην Ευρώπη) του αεροδρομίου του Βερολίνου, αλλά και του αεροδρομίου των Βρυξελλών.

Οι επιβάτες βρέθηκαν αντιμέτωποι με μεγάλες γραμμές, ακυρώσεις και καθυστερήσεις το Σάββατο. Παρά το γεγονός ότι τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν σημαντικά χθες στο Βερολίνο και στο Χίθροου, σύμφωνα με αξιωματούχους, αλλά και σχετικά δεδομένα, ενώ οι καθυστερήσεις και οι ακυρώσεις πτήσεων συνεχίζονταν.

Σε μία ανακοίνωσή της, σήμερα το πρωί η Collins ανέφερε ότι συνεργάζεται με τα αεροδρόμια που αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά και με αεροπορικές εταιρίες που είναι πελάτες της και βρίσκεται στα τελευταία στάδια των ολοκλήρωσης των αναβαθμίσεων που απαιτούνται για την αποκατάσταση της πλήρους λειτουργίας των συστημάτων.

ΑΠΕ- ΜΠΕ 

