Δεκάδες τραυματίες σε συγκρούσεις μεταξύ αστυνομικών και διαδηλωτών στο Περού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Καθώς η Πρόεδρος της χώρας, Ντίνα Μπολουάρτε, οδεύει στην τελική ευθεία της θητείας της, η οποία ολοκληρώνεται την 28η Ιουλίου 2026, η δημοτικότητά της βρίσκεται στο ναδίρ, κυρίως εξαιτίας της μεγάλης έξαρσης της εγκληματικότητας.

Τουλάχιστον 18 άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών, διαδηλωτών και δημοσιογράφων, τραυματίστηκαν σε συγκρούσεις που ξέσπασαν στη Λίμα, κατά τη διάρκεια αντικυβερνητικής διαδήλωσης, σύμφωνα με απολογισμό που έδωσαν χθες Κυριακή στη δημοσιότητα οι διοργανωτές και οι περουβιανές αρχές.

Η κινητοποίηση, που οργανώθηκε από τη συλλογικότητα «Génération Z» («Γενιά Ζ»), εξελίχθηκε επεισοδιακά όταν διαδηλωτές επιχείρησαν να πλησιάσουν τις έδρες της εκτελεστικής και της νομοθετικής εξουσίας, στο κέντρο της πρωτεύουσας του Περού.

Οι δυνάμεις επιβολής της τάξης έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τους διαδηλωτές, οι οποίοι από την πλευρά τους εξαπέλυσαν επιθέσεις με πέτρες και ρόπαλα.

Η Ένωση Δημοσιογράφων του Περού ενημέρωσε πως έξι μέλη της τραυματίστηκαν από πυρά της Αστυνομίας, συμπεριλαμβανομένων δύο εργαζομένων στον ραδιοφωνικό σταθμό Exitosa Noticias.

Η αντικυβερνητική διαδήλωση, στην οποία συμμετείχαν περίπου 450 άνθρωποι, σύμφωνα με τις αρχές,εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης κοινωνικής αναταραχής στο Περού.

Όπως και η Κυβέρνηση, το Κογκρέσο θεωρείται από πολλούς ως άντρο διαφθοράς. Προ ημερών ενέκρινε νόμο που υποχρεώνει τους νέους άνω των 18 ετών να έχουν ιδιωτική ασφάλιση, παρά τις επισφαλείς συνθήκες εργασίας που αντιμετωπίζουν πολλοί από αυτούς στη χώρα, η οποία κατατάσσεται δεύτερη στον κόσμο ως προς την παραγωγή κοκαΐνης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

