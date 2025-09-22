Πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας για την Κυβερνοασφάλεια από τους 27 ζητά η Κομισιόν

Την ενσωμάτωση της Οδηγίας για υψηλό κοινό επίπεδο κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την Ένωση, (NIS 2) ζήτησε η Κομισιόν από όλα τα κράτη μέλη, ώστε να είναι όλη η ΕΕ των 27 προστατευμένη από κυβερνοεπιθέσιες ανάλογες με αυτές του περασμένου Σαββατοκύριακου στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια. Μόλις λίγους μήνες μετρά η πλήρης ενσωμάτωση από την Κύπρο, μετά από διαδικασίες μη συμμόρφωσης, επιβεβαίωσε η Επιτροπή στο ΚΥΠΕ, επισημαίνοντας ωστόσο ότι όσο δεν ενσωματώνουν και οι 27 την Οδηγία NIS 2, όλοι παραμένουν ευάλωτοι.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις κυβερνοεπιθέσεις στα αεροδρόμια, ο εκπρόσωπος της Επιτροπής Τομάς Ρενιέρ, είπε ότι η Επιτροπή, τόσο το Σαββατοκύριακο όσο και σήμερα, Δευτέρα, «παρακολουθεί στενά την κυβερνοεπίθεση που έχει διαταράξει τα συστήματα check-in και επιβίβασης σε πολλά αεροδρόμια. Αν και οι επιβάτες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις, η αεροπορική ασφάλεια και ο έλεγχος της εναέριας κυκλοφορίας παραμένουν ανεπηρέαστοι».

«Από πλευράς μας, επιβεβαιώνω ότι η Επιτροπή συνεργάζεται με το Eurocontrol, την ENISA, τις εθνικές αρχές, τα αεροδρόμια και τις αεροπορικές εταιρείες για την αποκατάσταση των λειτουργιών και την υποστήριξη των επιβατών«, συμπλήρωσε ο εκπρόσωπος.

Αναφέρθηκε ωστόσο στη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας NIS 2 για την εξασφάλιση υψηλού επιπέδου κυβερνοασφάλειας: «Αυτό το περιστατικό επισημαίνει ξανά την κρίσιμη σημασία της πλήρους εφαρμογής της Οδηγίας NIS2. Η αεροπορία και οι μεταφορές έχουν χαρακτηριστεί ως υψηλής κρισιμότητας τομείς και για το λόγο αυτό προτρέπουμε όλα τα κράτη-μέλη να προχωρήσουν άμεσα και αποτελεσματικά στην ενσωμάτωση της NIS2.»

Η Κύπρος ενώ είχε φτάσει στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πρώτο βήμα την επιστολή προειδοποίησης για μη πλήρη ενσωμάτωση της Οδηγίας τον Νοέμβριο του 2024 - από κοινού με 22 κράτη-μέλη - και το δεύτερο βήμα με την αιτιολογημένη γνώμη μόλις τον περασμένο Μάιο από κοινού με 2025, σήμερα, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη εικόνα που έδωσε ο εκπρόσωπος της Κομισιόν, η Κύπρος είναι ένα από τα 12 κράτη-μέλη που έχουν μεταφέρει πλήρως την Οδηγία NIS 2 στο εθνικό τους δίκαιο, σήμερα, 22 Σεπτεμβρίου 2025. Οι χώρες που έχουν επικοινωνήσει στην Κομισιόν την πλήρη ενσωμάτωση της NΙS 2 είναι οι εξής: Δανία, Ρουμανία, Ελλάδα, Βέλγιο, Ιταλία Σλοβακία, Κροατία, Λιθουανία, Κύπρος, Μάλτα, Σλοβενία, Λετονία.

Ο Ρενιέρ πρόσθεσε μετά από παρατήρηση του ΚΥΠΕ ότι παρόλο που το Βέλγιο έχει ενσωματώσει πλήρως την Οδηγία το αεροδρόμιο των Βρυξελλών έπεσε το βράδυ της Παρασκευής θύμα κυβερνοεπίθεσης, πως αυτό δεν αρκεί. Ο εκπρόσωπος εξήγησε ότι εάν δεν προχωρήσουν και τα υπόλοιπα κράτη μέλη στη σωστή ενσωμάτωση της Οδηγίας, τότε όλοι θα παραμείνουν ευάλωτοι: «Αυτός είναι ακριβώς ο λόγος γιατί πρέπει όλοι να εφαρμόσουμε την Οδηγία, αλλιώς όλοι θα παραμείνουν ευάλωτοι - συμπεριλαμβανομένων όσων την έχουν ενσωματώσει. Αυτός είναι και ο λόγος πίεσής μας στα κράτη μέλη», κατέληξε.

ΚΥΠΕ