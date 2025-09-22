Σημαντική συμφωνία Βαγδάτης, ιρακινού Κουρδιστάν και διεθνών εταιρειών πετρελαίου

Σημαντική συμφωνία μεταξύ Βαγδάτης, Ερμπίλ (ιρακινό Κουρδιστάν) και διεθνών πετρελαϊκών εταιρειών αναμένεται να ανακοινωθεί εντός 24 ωρών, ενδεχομένως τερματίζοντας την 18μηνη διακοπή των κουρδικών εξαγωγών αργού πετρελαίου μέσω του λιμανιού Τσεϊχάν της Τουρκίας.

Σύμφωνα με το δίκτυο OilPrice.com, με τίτλο «Η Τουρκία σιωπά μετά την τριμερή συμφωνία που θα μπορούσε να οδηγήσει σε κουρδική ροή (πετρελαίου) αυτή την εβδομάδα», το τοπικό μέσο Kurdistan24, αναφέρει ότι η Περιφερειακή Κυβέρνηση του Κουρδιστάν (KRG), το Υπουργείο Πετρελαίου του Ιράκ και πετρελαϊκές εταιρείες συμφώνησαν σε ποσότητες και διαδικασίες που θα θέσουν περίπου 230.000 βαρέλια την ημέρα, υπό την ομοσπονδιακή αρχή εμπορίας SOMO του Ιράκ, ενώ άλλα 50.000 βαρέλια την ημέρα θα προμηθεύουν την εγχώρια αγορά.

Εάν εφαρμοστεί, η συμφωνία θα μπορούσε να αποκαταστήσει μια κρίσιμη ροή εξαγωγών πετρελαίου, η οποία είχε διακοπεί από τον Μάρτιο του 2023, όταν η Άγκυρα έκλεισε τον αγωγό Ιράκ-Τουρκίας ύστερα από απόφαση διεθνούς διαιτησίας που την διέταξε να πληρώσει 1,5 δισεκατομμύρια δολάρια στη Βαγδάτη για προηγούμενες μη εξουσιοδοτημένες αποστολές από τις κουρδικές περιοχές.

Η απώλεια εσόδων από εξαγωγές έχει πλήξει τα οικονομικά της Περιφερειακής Κυβέρνησης του Κουρδιστάν και έχει περιπλέξει τις μεταφορές ποσών του προϋπολογισμού από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση στη Βαγδάτη.

Ωστόσο, ο αποφασιστικός παράγοντας παραμένει η Τουρκία, η οποία θα πάρει την τελική απόφαση.

Ενώ ο Τούρκος Υπουργός Ενέργειας Αλπαρσλάν Μπαϊρακτάρ δήλωσε ότι ο αγωγός είναι έτοιμος να λειτουργήσει, η Άγκυρα έχει συνδέσει την επανέναρξη με ευρύτερους όρους, συμπεριλαμβανομένων μηχανισμών για τη διασφάλιση της πλήρους αξιοποίησης του αγωγού και της προστασίας της από περαιτέρω νομικές διαδικασίες.

Το Reuters ανέφερε πρόσφατα ότι η Τουρκία υπέβαλε σχέδιο πρότασης στο Ιράκ για την ανανέωση και επέκταση της συμφωνίας του αγωγού του 1973, σηματοδοτώντας την προθυμία αλλά και πιέζοντας για παραχωρήσεις σχετικά με τις υποχρεώσεις διαιτησίας και τις μελλοντικές ροές εσόδων.

Ταυτόχρονα, αναφορές από νωρίτερα τη Δευτέρα δείχνουν ότι η Άγκυρα και η Βαγδάτη έχουν καταλήξει σε συμφωνία για την επανεκκίνηση των κουρδικών εξαγωγών, υποδηλώνοντας ότι μπορεί να έχουν ξεπεραστεί τα τελευταία εμπόδια.

Η συμφωνία που επιτεύχθηκε στο Ερμπίλ υποδηλώνει ότι η Βαγδάτη και οι πετρελαϊκές εταιρείες έχουν διευθετήσει τις διαφορές τους σχετικά με την αναγνώριση συμβάσεων και τις εγγυήσεις πληρωμών.

Εάν η Τουρκία εγκρίνει το πλαίσιο και επιτρέψει την επανέναρξη των ροών μέσω του Τσεϊχάν, περισσότερα από 230.000 βαρέλια την ημέρα θα μπορούσαν να επανεισέλθουν στις διεθνείς αγορές.

Πηγή: ΚΥΠΕ