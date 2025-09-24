Νέα Ζηλανδία: Για πρώτη φορά γυναίκα στο τιμόνι της Κεντρικής Τράπεζας

Η Νέα Ζηλανδία αλλάζει σελίδα στην ιστορία της Κεντρικής Τράπεζας, τοποθετώντας για πρώτη φορά γυναίκα στο ανώτατο αξίωμα.

Η Σουηδή Anna Breman, έμπειρη οικονομολόγος με θητεία στη Riksbank, καλείται να ηγηθεί σε μια περίοδο αβεβαιότητας, που η οικονομία της χώρας δοκιμάζεται από ύφεση και έντονες πιέσεις στον πληθωρισμό, αναφέρουν οι Financial Times.

Από τη Σουηδία στη Νέα Ζηλανδία

Η Breman διαθέτει εμπειρία τόσο στον χώρο των κεντρικών τραπεζών όσο και στον ιδιωτικό τομέα, έχοντας διατελέσει στέλεχος της Swedbank.

Η επιλογή της ήρθε έπειτα από διεθνή διαδικασία με πάνω από 300 υποψηφιότητες.

Η υπουργός Οικονομικών Nicola Willis χαρακτήρισε την Breman ως έναν «συνδυασμό τεχνικής γνώσης και ηγετικής ικανότητας που εντυπωσιάζει».

Κρίση εμπιστοσύνης στην RBNZ

Η ανάδειξή της ακολουθεί μια περίοδο εσωτερικών αναταράξεων: ο προκάτοχός της Adrian Orr παραιτήθηκε ξαφνικά μετά από διαφωνίες με την κυβέρνηση για τον προϋπολογισμό της τράπεζας, ενώ ο πρόεδρος Neil Quigley αποχώρησε πρόσφατα.

Ο προσωρινός διοικητής Christian Hawkesby θα αποχωρήσει μόλις η Breman αναλάβει τη θέση.

Οικονομία σε δοκιμασία

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για το ΑΕΠ δείχνουν δύο διαδοχικά τρίμηνα συρρίκνωσης (-0,7% και -0,6%), ενώ οι αναλυτές της Citi προειδοποιούν για «ξεκάθαρο φλερτ με διπλή ύφεση».

Η κριτική προς την Κεντρική Τράπεζα εστιάζει στην αργή της αντίδραση σε οικονομικά σημάδια που απαιτούσαν πιο έγκαιρες αποφάσεις.

Η πρόκληση της νομισματικής πολιτικής

Κατά την πανδημία, η RBNZ ανέβασε επιθετικά τα επιτόκια κατά 5,25 ποσοστιαίες μονάδες για να συγκρατήσει τον πληθωρισμό που άγγιξε το 7,2%. Από το 2023, έχει ξεκινήσει κύκλο μειώσεων, φτάνοντας τον περασμένο μήνα στο 3%, ενώ ο πληθωρισμός παραμένει στο ανώτατο όριο του στόχου (1-3%).

Οι πρώτες δηλώσεις της Breman

Μιλώντας μετά τον διορισμό της, η Breman τόνισε ότι προτεραιότητά της θα είναι η σταθερότητα των τιμών:

«Χωρίς χαμηλό και σταθερό πληθωρισμό δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση», δήλωσε.

Περιορισμένες αλλά ουσιαστικές αλλαγές

Οι περισσότεροι αναλυτές εκτιμούν πως η άφιξή της δεν θα φέρει άμεσες ανατροπές στη νομισματική πολιτική, καθώς μέχρι να αναλάβει έχουν ήδη προγραμματιστεί δύο συνεδριάσεις επιτοκίων.

Ωστόσο, οι κατευθύνσεις της τράπεζας σε θέματα κεφαλαιακών απαιτήσεων και ερευνητικής ατζέντας αναμένεται να αποκτήσουν νέα πνοή με την ηγεσία της.

