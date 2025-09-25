Σαρκοζί: Το viral video με την ενοχλημένη Κάρλα Μπρούνι μετά την ανακοίνωση της απόφασης, κατέβασε μικρόφωνο δημοσιογράφου

Την ενόχλησή της στα μέσα ενημέρωσης έδειξε η σύντροφος του Νικολά Σαρκοζί, Κάρλα Μπρούνι, λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της ποινής, σύμφωνα με την οποία ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας θα υποχρεωθεί να περάσει χρόνο στη φυλακή.

Συγκεκριμένα, μετά τις δηλώσεις που έκανε στους εκπροσώπους του Τύπου ο Σαρκοζί, η Μπρούνι τον ακολούθησε κατά την αποχώρησή του και κατέβασε ένα μικρόφωνο. Κατά πληροφορίες από πηγή κοντά στην υπόθεση, ο Γάλλος πρώην πρόεδρος θα μάθει στις 13 Οκτωβρίου την ημερομηνία της φυλάκισής του.

Δευτερόλεπτα νωρίτερα, στις πρώτες του τοποθετήσεις μετά την ανακοίνωση της ποινής, ο Σαρκοζί ανέφερε: «Θα κοιμηθώ στη φυλακή με το κεφάλι ψηλά. Η σημερινή απόφαση είναι πολύ σοβαρή για το Κράτος Δικαίου στη Γαλλία. Περισσότερα από δέκα χρόνια έρευνας, εκατομμύρια ευρώ που δαπανήθηκαν για να βρεθεί λιβυκό χρήμα που το ποινικό δικαστήριο είπε ότι δεν μπόρεσε να εντοπίσει στην προεκλογική μου εκστρατεία. Δεν έχω διάθεση για εκδίκηση, αλλά θα παλέψω μέχρι την τελευταία μου πνοή για να αποδείξω ότι είμαι αθώος».Υπενθυμίζεται ότι ο Γάλλος πρώην πρόεδρος Νικολά Σαρκοζί καταδικάστηκε σε πέντε χρόνια φυλάκιση για εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 με χρήματα από την κυβέρνηση του άλλοτε Λίβυου ηγέτη, συνταγματάρχη Μουαμάρ Καντάφι, σύμφωνα με γαλλικά ΜΜΕ.

Σύμφωνα με τη Le Monde, η καταδίκη του Σαρκοζί σε πέντε χρόνια φυλάκιση με αναβολή της εκτέλεσης της ποινής, σημαίνει ότι θα κληθεί εντός ενός μηνός από την εισαγγελία, η οποία θα του κοινοποιήσει την ημερομηνία φυλάκισής του. Ενδεχόμενη έφεση δεν θα αναστείλει αυτό το μέτρο. Επομένως, θα πάει, τουλάχιστον προσωρινά, στη φυλακή.

Το δικαστήριο αναφέρθηκε σε «γεγονότα εξαιρετικής σοβαρότητας που αμαυρώνουν την εμπιστοσύνη των πολιτών σε όσους τους εκπροσωπούν».

Επέβαλε επίσης τον Νικολά Σαρκοζί σε πρόστιμο 100.000 ευρώ και επέβαλε απαγόρευση των πολιτικών, αστικών και οικογενειακών δικαιωμάτων για πέντε χρόνια, καθώς και απαγόρευση εκλογιμότητας για πέντε χρόνια.

