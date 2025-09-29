Πεντάγωνο: Στέλνει διακόσιους στρατιώτες της Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ

Διακόσιους στρατιώτες της Εθνοφρουράς θα αναπτυχθούν στην πόλη του Πόρτλαντ, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο τη Δευτέρα.

Η πολιτεία του 'Ορεγκον κατέθεσε αγωγή για να τερματίσει την απόφαση.

Τα στρατεύματα «θα κληθούν αμέσως σε ομοσπονδιακή υπηρεσία για περίοδο 60 ημερών για την προστασία της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ και άλλου κυβερνητικού προσωπικού που εκτελεί ομοσπονδιακά καθήκοντα», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Σον Πάρνελ.

Η σχεδιαζόμενη ανάπτυξη έρχεται έπειτα από παρόμοιες κινήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για κινητοποίηση στρατευμάτων στις πόλεις του Λος Άντζελες και της Ουάσιγκτον, υπό την ηγεσία των Δημοκρατικών, κάτι που ο Πρόεδρος λέει ότι ήταν απαραίτητο για την καταστολή του εγκλήματος και των διαμαρτυριών κατά της αμφιλεγόμενης και ευρείας εκστρατείας μαζικών απελάσεων.

Το Όρεγκον κατέθεσε αγωγή την Κυριακή για να εμποδίσει την ανάπτυξη της Εθνοφρουράς, λέγοντας ότι υποκινήθηκε από την «επιθυμία του Τραμπ να ομαλοποιήσει τη χρήση στρατιωτικών στρατευμάτων για συνηθισμένες εγχώριες δραστηριότητες επιβολής του νόμου», ιδίως σε δικαιοδοσίες που διοικούνται από τους πολιτικούς του αντιπάλους.

Οι αρχές της πολιτείας δήλωσαν ότι δεν υπήρχε ανάγκη για ανάπτυξη Εθνοφρουράς στο Πόρτλαντ, καθώς, σε αντίθεση με τους ισχυρισμούς του Τραμπ, οι διαμαρτυρίες εκεί κατά της ICE (Υπηρεσίαw Μετανάστευσης και Τελωνείων των Ηνωμένων Πολιτειών) ήταν μικρής κλίμακας και ειρηνικές.

